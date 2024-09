Lunghezza : 4.755 mm

La quarta generazione della BMW X3 è stata presentata a settembre 2024 con forme tutte nuove e una carrozzeria leggermente più grande. Con sigla di progetto G45, rispetto al modello uscente, è più lunga e più larga e ha anche un bagagliaio più capiente.

Come sempre scopriamo in questo breve approfondimento quanto è grande nel concreto, ricordando che tra i suoi principali competitor ci sono modelli come la nuova Audi Q5 e la Mercedes GLC, entrambe recentemente rinnovate.

BMW X3 2024, le dimensioni

La nuova BMW X3 è lunga 4,76 metri, larga 1,92 m e alta 1,66 metri, con un passo decisamente generoso di ben 2,87 metri: quasi da auto elettrica media. Rispetto al modello precedente, la lunghezza è cresciuta di 3,4 cm e la larghezza di 2,9 cm.

BMW X3 M50 xDrive (2024)

BMW X3 2024, abitabilità e bagagliaio

Trattandosi di un SUV medio di segmento D premium, come si può facilmente intuire lo spazio a bordo non manca di cerco, anche per i passeggeri posteriori. L'abitabilità della nuova X3, infatti, è molto buona, complice anche il grande tetto in vetro (optional) che corre lungo tutta la carrozzeria fino a parte del vano bagagli.

E a proposito di volume di carico, il nuovo SUV dell'Elica può vantare ben 20 litri in più rispetto al modello precedente, un valore che dunque porta la capacità complessivamente a 570 litri per le versioni ibride mild e 460 litri per le versioni ibride plug-in, naturalmente in configurazione a 5 posti (prima erano rispettivamente 550 litri e 440 litri).

Abbattendo i sedili, infine, i valori passano a 1.700 litri e 1.600 litri.

BMW X3 M50 xDrive (2024)

BMW X3 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Le principali rivali dirette della nuova BMW X3 sono prima di tutto le sue storiche concorrenti tedesche, ovvero l'Audi Q5 e la Mercedes GLC, rinnovate entrambe da poco.

Guardando fuori dai confini teutonici, però, troviamo anche altri modelli che in questo segmento giocano ormai una partita molto importante, come per esempio l'Alfa Romeo Stelvio, la Jaguar F-Pace e la Volvo XC60. Tutte hanno dimensioni e bagagliai piuttosto simili.