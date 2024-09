Continua il su e giù delle vendite auto in Europa, con un mercato che mostra sofferenza e dove le elettriche continuano a perdere quota. Agosto 2024 le ha viste precipitare sfiorando il -40% rispetto allo stesso mese del 2023. Eppure ci sono modelli a batteria capaci di far meglio di tante auto con motorizzazioni termiche.

È il caso della Tesla Model Y - già auto più venduta in Europa nel 2023 - che secondo i dai JATO Dynamics nonostante un calo 38% rispetto al 2023 si prende la seconda posizione in classifica, superata unicamente dalla Dacia Sandero.

Le auto più vendute in Europa ad agosto 2024

La piccola rumena conferma così la propria leadership in Europa e, se tutto continuerà ad andare come nei primi 8 mesi del 2024, a fine anno potrebbe conquistare il trofeo di auto più venduta in Europa.

Ad agosto di Dacia Sandero ne sono state immatricolate 15.653, vale a dire il 9% in più rispetto a 12 mesi fa. Come detto la seconda posizione è occupata dalla Tesla Model Y, che non riesce però a confermare gli ottimi numeri dello scorso anno. Ad agosto infatti le vendite sono calate del 38% con 13.410 unità vendute. Chiude il podio la Toyota Yaris Cross, con 13.201 immatricolazioni e una crescita del 24% rispetto ad agosto 2023.

Dacia Sandero Streetway Tesla Model Y Toyota Yaris Cross

Guardando alla top 5 seguono poi Volkswagen T-Roc a 12.853 (-15%) e Renault Clio con 12.180 unità vendute, pari al -5%.

Per quanto riguarda i brand Volkswagen, nonostante le recenti difficoltà, guarda tutti dall'altro verso il basso con un totale di 82.057 veicoli venduti, con calo significativo:-17%. A seguire Toyota a 55.514 (-7%) e Skoda: 49.460 (-1%).

