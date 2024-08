L'estate è da sempre il giro di boa dell'anno. Termina una stagione e ne inizia un'altra, l'ultima, prima dello scoccare del 2025. Parlando di auto, da sempre questo è uno dei periodi più densi di debutti di nuovi modelli, sia inediti che già anticipati.

Dalla Germania alla Spagna, passando per la Cina e arrivando fino negli Stati Uniti, mettetevi comodi, perché di cose da dire ce ne sono davvero molte, cominciando dall'imminente mese di settembre. Scopriamo tutte le auto attese al debutto nelle prossime settimane, sia direttamente in concessionaria che soltanto sul web.

Tutte le novità dei prossimi 4 mesi

Settembre 2024

Il primo mese della nostra rassegna è da sempre uno dei più importanti dal punto di vista dei nuovi modelli in arrivo. A settembre infatti è attesa nelle concessionarie prima di tutto la nuova Volkswagen Golf restyling (che in alcuni showroom si può già trovare in anteprima), seguita dalla nuova Opel Frontera, erede della Crossland, dalla nuova MINI 5 porte e dalla nuova Dacia Duster.

Direttamente dalla Cina, poi, è previsto l'arrivo nei 200 nuovi punti vendita europei dei primi esemplari dei nuovi modelli Leapmotor, la C10 e la T03. Sempre da Oriente nello stesso periodo è attesa anche la seconda generazione della MG HS presentata recentemente a Goodwood.

Settembre è anche il turno della presentazione di alcuni modelli ancora quasi del tutto inediti, come l'ammiraglia ibrida Cupra Terramar, la piccola Hyundai Inster in versione elettrica (che già abbiamo visto dal vivo in anteprima), la nuova Skoda Elroq e, infine, la nuova generazione di Audi Q5.

Dulcis in fundo, proprio nei giorni a cavallo tra agosto e settembre è previsto l'unveiling ufficiale del modello più grande della nuova gamma smart, ovvero la #5.

Ottobre 2024

Ad ottobre nelle concessionarie arriveranno alcune novità "performance", come per esempio la nuova Abarth 600e e l'Alfa Romeo Junior Veloce. Allo stesso tempo, poi, AMG dovrebbe togliere i veli alla nuova versione sportiva della Mercedes Classe E e negli showroom BMW è previsto l'arrivo della nuova generazione di X3.

Sempre a ottobre, infine, in occasione del Salone di Parigi (in programma dal 14 al 20 del mese), è prevista la presentazione ufficiale della nuova Renault 4, il crossover elettrico ispirato nelle linee al celebre modello del passato e parente stretto della Renault 5 che abbiamo già conosciuto.

Novembre 2024

Proseguendo con il penultimo mese dell'anno e rimanendo in tema batterie, nel mese di novembre è attesa nelle concessionarie europee la nuova Kia EV3, il più piccolo crossover elettrico del brand coreano che dovrebbe avere un prezzo di partenza di circa 30.000 euro. Allo stesso tempo dovrebbe arrivare negli showroom Volvo la EX90, erede a zero emissioni del celebre SUV a 7 posti di Goteborg.

Passando alle auto termiche, sempre a novembre è previsto l'arrivo nelle concessionarie italiane di due nuovi modelli francesi a 7 posti, ovvero la nuova Citroen C3 Aircross e la nuova Peugeot 5008.

Dicembre 2024

Il 2024 dovrebbe chiudersi con tante altre presentazioni e arrivi in concessionaria. Come sappiamo già da diverso tempo, infatti, ci sarà la prima consegna dell'Alfa Romeo 33 Stradale, fissata per il 17 dicembre.

Restando all'interno del Gruppo Stellantis, Jeep dovrebbe svelare la versione europea della nuova Recon, un piccolo SUV 100% elettrico e, sempre a proposito di elettrico, a fine anno dovrebbe essere svelata anche la nuova generazione di Nissan Leaf e la versione di serie della Suzuki EVX, prima BEV della Casa giapponese. Novità anche dalla Corea del Sud, con la Hyundai Ioniq 7, SUV lungo circa 5 metri, e la Kia EV4, berlina con linee da coupé.

Infine, per quanto riguarda gli arrivi in concessionaria, l'ultimo mese dell'anno dovrebbe vedere in vendita la nuova MINI Aceman e la Opel Grandland.

Le novità auto, marca per marca

