BYD punta sempre di più sul mercato italiano e, dopo i primi mesi di lancio, presenta ora la nuova formula BYD Renting, che permette di noleggiare a lungo termine le proprie auto sia a privati che ad aziende, grazie alla collaborazione con il leader di settore Arval.

Il servizio, già disponibile presso la rete dei 19 concessionari presenti sul territorio, permette di guidare per un periodo di tempo definito le auto della Casa attualmente vendute nel nostro Paese, ovvero la Atto3, la Han, la Seal, la Dolphin, la Seal U e la Seal U DM-i. Ecco i dettagli.

Noleggio per tutti

Il noleggio a lungo termine è un servizio sempre più apprezzato dagli italiani. Nato come formula dedicata principalmente ai clienti business, nel corso del tempo si è ampliato anche verso i privati e oggi, nel caso di BYD Renting, permette di avere la disponibilità di un’auto, senza doverla acquistare, per un periodo tra i 25 e i 60 mesi.

Come sempre in questi casi, il canone mensile è di tipo fisso e nella rata sono inclusi numerosi servizi per facilitare la gestione dell'auto e la "vita" al proprietario. Tra questi ci sono per esempio una copertura assicurativa completa, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assistenza h24, il soccorso stradale e, per i clienti privati, la possibilità di allungare l'allocazione fino a 100.000 km di percorrenza.

Ma non solo. Nel caso si volesse lasciare in permuta la propria precedente auto, BYD Renting prevede anche un’eventuale valutazione e ritiro dell’usato.

Un accordo già annunciato

L’accordo di collaborazione tra Arval Italia e BYD era stato annunciato e formalizzato all'inizio del 2024, grazie alla partnership internazionale che già intercorre tra le due aziende, sottoscritta nel mese di febbraio con l’obiettivo di supportare i consumatori privati nel passaggio ai veicoli elettrici e favorire la strategia di elettrificazione delle flotte aziendali.

Un portavoce di BYD ha dichiarato: