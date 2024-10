Lunghezza : 4.739 mm

: 4.739 mm Larghezza : 1.900 mm

: 1.900 mm Altezza : 1.680 mm

: 1.680 mm Passo : 2.825 mm

: 2.825 mm Bagagliaio: 435 - 1.410 litri (+ frunk da 32 litri)

La nuova Leapmotor C10 è arrivata in Italia. Si tratta di un SUV medio elettrico, destinato a competere in uno dei segmenti più agguerriti dal punto di vita delle vendite, prodotto in Cina e venduto e distribuito in Europa da Stellantis, che, come abbiamo detto nell'articolo di novità, detiene il 20% dell'azienda cinese e controlla il 51% della joint-venture Leapmotor International.

Scopriamo in questa rubrica quanto è grande, ricordando che tra i suoi principali competitor in termini di dimensioni ci sono modelli ormai "storici" come la Tesla Model Y, l'auto più venduta al mondo.

Leapmotor C10, le dimensioni

La nuova Leapmotor C10 è lunga 4,74 metri, larga 1,90 m e alta 1,68 metri, con un passo - ovvero la distanza tra i due assi - molto interessante di 2,83 metri. Le sue dimensioni esterne sono dunque da SUV medio ma mascherano molto bene la generosa abitabilità interna, che include anche un bagagliaio piuttosto capiente.

Leapmotor Leapmotor C10

Leapmotor C10, abitabilità e bagagliaio

Come molte delle auto di questo segmento, lo spazio a bordo della nuova Leapmotor C10 è ampio e il segreto di questa caratteristica sta tutto nell'architettura Cell-to-chassis della piattaforma.

Si tratta di una base progettuale che permette di integrare il pacco batteria in maniera strutturale, con l'obiettivo di aumentare la rigidità torsionale e la volumetria interna sfruttabile.

E parlando proprio di volumi, quello di carico parte da 435 litri in configurazione a 5 posti e arriva a 1.410 litri a sedili abbattuti e inoltre, essendo un'elettrica, davanti non manca un frunk: da 32 litri.

Leapmotor Leapmotor C10, il bagagliaio

Leapmotor C10, le concorrenti con dimensioni simili

La nuova Leapmotor C10 ha moltissime rivali dirette, competendo in uno dei segmenti più ricchi di modelli. Oltre alla già citata Tesla Model Y, sempre parlando di elettriche troviamo la BYD Seal U, la Ford Mustang Mach-E e le sorelle Subaru Solterra e Toyota bZ4X.