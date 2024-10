Non tutte le Case automobilistiche mettono in primo piano solo le offerte con Ecobonus statale: Toyota, ad esempio, suggerisce anche soluzioni per chi non ha le condizioni per ottenerlo. E’ così, ad esempio, che in ottobre la Toyota Yaris Hybrid 115 CV in allestimento Active può essere offerta con uno sconto iniziale e rate mensili ridotte.

Con il programma di finanziamento Toyota Easy Next, il prezzo di listino scontato è di 19.950 euro anziché 24.550 euro; segue un anticipo di 6.380 euro e 47 rate mensili da 128,74 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,66%).

Alla fine del periodo di 48 mesi, il cliente ha l'opzione di pagare una maxi rata finale di 11.471,25 euro, valida per una percorrenza di 12.500 km annuali.

Sono disponibili molti servizi a pagamento su richiesta, da aggiungere alla rata mensile, ma anche vantaggi generali coma la garanzia Toyota Relax Plus, rinnovabile fino al quindicesimo anno di età della vettura.

Vantaggi

Il finanziamento Toyota offre flessibilità nei pagamenti, con la possibilità di restituire la vettura quando si vuole, o variare durata del piano o singola rata. Anche senza rottamazione, la Yaris si acquista con 4.600 euro di sconto e rate mensili ridotte.

Svantaggi

Attenzione a spese fisse e oneri finanziari; inoltre la maxi rata finale è piuttosto alta rispetto al costo di partenza, qualora si intendesse saldarla o rifinanziarla.

In sintesi