Le auto nuove costano sempre di più? Beh, allora perché non prendersi amorevolmente cura di quelle che già possediamo!

In realtà questo “consiglio-non-consiglio" sarebbe, anzi, dovrebbe essere la regola da seguire per qualsiasi tipo di mezzo, ma con l’avvento dell’elettronica di Apple Car Play e Android Auto, ultimamente in molti si dimenticano che la tradizionale manutenzione, da svolgersi possibilmente in Casa Madre, è ancora la regola base del “prevenire è meglio che curare”.

Con “Mettiamola sul Ponte”, ho semplicemente voluto documentare gli interventi di officine che conosco da anni e che da sempre seguono le mie auto, così da fornire un archivio mirato su precisi interventi da auto usate e di tutti i tipi e le annata.

L'auto "SUL PONTE"

Stavolta partiamo fortissimo con una delle “Omologation Special” che hanno fatto più scalpore negli ultimi anni, una sportiva che, di questi tempi, ci voleva proprio: la Toyota GR Yaris che, come sapete, è quello che è anche grazie alla sua trazione integrale molto raffinata e l’intervento di oggi verte proprio sul cambio olio del differenziale.

Davvero la Yaris GR ha bisogno di presentazioni? No, ma amo ripetermi, almeno sulle auto che se lo meritano. La GR è infatti quella mini-supercar che ha risvegliato calorose pulsioni negli appassionati di guida genuina grazie a prestazioni termiche d’altri tempi.

Dati dell'auto Modello Toyota GR Yaris (261 CV) Anno 2022 Km percorsi 1.858 km

Oltre all’assetto col McPherson davanti e i doppi bracci oscillanti dietro, il vero capolavoro è nel motore, 1.6 turbo tre cilindri, capace di 261 CV e 360 Nm di coppia ritmati da un cambio manuale a 6 rapporti, una potenza scaricata sulle quattro ruote motrici attraverso un raffinato sistema di trazione integrale permanente, basato su due differenziali meccanici Torsen e un differenziale centrale a controllo elettronico per ripartire la coppia a seconda della mappa scelta, “Normal”, “Sport” o “Track”.

Toyota GR Yaris 2022

Certo, ora sono cambiate un po’ le cose visto che nel 2024 ha debuttato la nuova GR Yaris con svariate modifiche più interne che esterne, ma soprattutto meccaniche, con la potenza arrivata a 280 CV, con l’arrivo del cambio automatico sequenziale in opzione anche se, di fatto, sia che si tratti di restyling o pre-restyling, la GR Yaris rimane la GR Yaris!

Ed è proprio qui che vi volevo: si tratta di una sportiva pregiata che ha richiesto componenti molto ricercati che, un po' come le vere auto da rally, necessitano di qualche coccola in più rispetto alla media... e in questo breve video, la nostra attenzione è caduta sul cambio olio del differenziale posteriore, un elemento molto stressato che esige una manutenzione puntualissima.

Non ci credete? Allora gustatevi il video girato grazie alla collaborazione di Alex!

Toyota GR Yaris 2024 Ogier

Tempi e costi

Come avete notato, l’intervento è molto semplice e anche rapido nell’esecuzione e, nelle tempistiche da noi indicate, sono incluse tutte le fasi che vi abbiamo mostrato, anche quella relativa al pulitore iniziale.

Per maggiore chiarezza, indichiamo anche la tipologia di prodotti utilizzati, in questo caso scelti dal cliente, ma attenzione: consultate sempre il libretto uso e manutenzione ufficiale del costruttore per essere certi di gradazioni, quantità e, soprattutto, di non entrare in contrasto con garanzia e indicazioni regolamentate riguardanti la vostra vettura.

Tempi e costi Tipo di intervento Cambio olio differenziale posteriore Manodopera 1 ora Olio utilizzato Kroon SP Gear 1071 75w85 Quantità utilizzata 500 gr Costo materiale 22/30 euro al litro

Questo video è stato realizzato in collaborazione con carVertical. Utilizzando il nostro codice MOTOR1 potrete ottenere uno sconto del 20% sul sito!

La nostra prova speciale in montagna della GR Yaris