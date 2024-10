La Volvo EX30 ha una sua versione coupé, che non è però marchiata Volvo. Si chiama Lynk & Co. 02 e rappresenta il primo modello elettrico della Casa studiato appositamente per l'Europa. Caratterizzata da linee filanti e taglienti è stata progettata nello studio di design di Goteborg ed è ordinabile già da oggi a partire da 35.450 euro.

All'inizio ci sarà solo una motorizzazione disponibile, abbinata a due allestimenti: Core e More. Scopriamola nel dettaglio.

Lynk & Co. 02: gli esterni

Lunga 4,46 metri la Lynk & Co. 02 riprende in parte il family feeling della Casa, specialmente nel frontale con sottili gruppi ottici a sviluppo verticale, a creare un effetto di squarcio luminoso sui lati del cofano. Non c'è naturalmente la griglia, a creare un muso con aspetto minimal e aggressivo.

Di lato si nota il cofano particolarmente lungo che scende verso il frontale, con coda ridotta ai minimi termini e tetto che corre parallelo al terreno fino al montante posteriore, dove assume un andamento da coupé. Così si ottengono linee sportive senza per questo sacrificare l'abitabilità interna.

Lynk & Co Lynk & Co 02, vista laterale

Lynk & Co 02: le dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,46 metri 1,84 metri 1,57 metri 2,75 metri

Lynk & Co. 02: gli interni

Come per gli esterni anche negli interni la Lynk & Co. 02 non richiama la Volvo EX30 dalla quale riprende la piattaforma. Qui troviamo infatti una strumentazione digitale da 10,2" altamente personalizzabile, affiancato dal monitor centrale da 15,4" per gestire il ricco sistema di infotainment. Climatizzazione compresa. Come sulla 01 è presente il sistema per comunicare direttamente con Lynk & Co., inviando feedback sul funzionamento dell'auto e ricevendo informazioni e comunicazioni. E naturalmente aggiornamenti OTA grazie alla connettività 5G. I pulsanti fisici sono praticamente scomparsi, lasciando spazio a vani porta oggetti, doppia piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

Si dice che le auto siano sempre più simili a smartphone e la Lynk & Co. 02 si avvicina ancora di più a quel mondo con funzioni come il riconoscimento facciale per personalizzare alcuni parametri, unito alla presenza di una telecamera integrata nello specchietto retrovisore, per riprendere e condividere i momenti dei propri viaggi. Strumento di svago ma anche di sicurezza, in quanto funziona anche come dashcam.

Lynk & Co Lynk & Co 02, gli interni Lynk & Co Lynk & Co 02, il sistema per attivare il car sharing

Rimane uno degli aspetti che caratterizzano l'universo Lynk & Co: la possibilità di mettere in sharing la propria auto. Al fianco del volante è presente una linguetta che, se tirata, attiva la funzionalità di condivisione.

Lynk & Co. 02: motori e ricarica

Basata sulla piattaforma SEA del Gruppo Geely la Lynk & Co. 02 è mossa da un motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia sistemato sull'asse posteriore, alimentato da un pacco batterie NMC da 66 kWh, per un'autonomia dichiarata di 435 km sulla versione Core e 445 sulla More che, nonostante i cerchi da 20" contro quelli da 19" della versione entry level, può percorrere 10 km in più grazie alla presenza di griglia attiva e pompa di calore.

Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 in 5,5", ma quello che più conta su un'auto elettrica è la ricarica. La Lynk & Co. 02 monta di serie un caricatore di bordo da 11 kW sulla Core e 22 kW sulla More, che permettono alla prima di ricaricarsi completamente in 7 ore e mezza tramite corrente alternata, mentre la seconda richiede 4 ore e mezza.

Lynk & Co Lynk & Co 02, il posteriore

Per quanto riguarda la ricarica in corrente continua si arriva a 150 kW, così da passare dal 10 all'80% della capacità in circa 30 minuti. È presente inoltre la tecnologia V2L (Vehicle-to-load) per ricaricare device esterni.

Trattandosi poi di una "cugina" di Volvo la Lynk & Co. 02 mette l'accento sulla sicurezza, con numerosi sistemi di assistenza alla guida.

Lynk & Co. 02: i prezzi

Ordinabile dall'11 ottobre la Lynk & Co. 02 ha un prezzo di partenza di 35.495 euro per la versione Core. Come detto per ora è disponibile una sola motorizzazione, ma in futuro potrebbero arrivare altri powertrain.