Quando si pensa ai crossover del segmento B, uno dei primi che viene in mente è la Ford Puma. Recentemente aggiornata nello stile, la Puma è da diversi anni uno dei modelli più venduti in Italia.

Premiata per il suo stile personale e per le motorizzazioni vivaci, la Ford ha sicuramente diversi punti interessanti a proprio favore. Ecco perché ne analizziamo alcune delle caratteristiche salienti, come le dimensioni e il bagagliaio.

Ford Puma, le dimensioni

Nonostante il recente restyling abbia cambiato la zona anteriore e parte del posteriore, la Puma non è stata stravolta in termini di dimensioni. La Ford fa sempre della compattezza uno dei suoi punti forti, con una lunghezza di 4,19 m e un’altezza di 1,54 m. Notevole per il segmento B la larghezza di 1,81 m, che potrebbe creare qualche problema nelle strade più strette.

Ford Puma restyling, la vista di lato

Il passo, invece, è di 2,59 m. Ma se optate per la versione ST da 159 CV dovete mettere in conto una carrozzeria leggermente più aggressiva e grande. Infatti, in questo modello, la lunghezza cresce di 3 cm e l’altezza aumenta di circa 2 cm.

Ford Puma, abitabilità e bagagliaio

Le dimensioni compatte della Ford e il tetto spiovente nella parte posteriore richiedono qualche compromesso in termini di abitabilità nei sedili posteriori. Le persone alte oltre 1,90 m potrebbero trovare lo spazio per ginocchia e testa piuttosto limitato. Lo stesso vale per il sedile centrale, dove il comfort è ridotto, ma comunque più che accettabile per brevi tragitti.

Ford Puma, il bagagliaio e la MegaBox

Il bagagliaio, invece, è particolarmente spazioso, tra i più capienti della sua categoria. La Ford Puma offre una capacità di carico minima di 456 litri, che può essere estesa fino a 1.216 litri abbattendo i sedili posteriori. Un elemento distintivo è il Megabox, un vano aggiuntivo da 80 litri nel doppio fondo, ideale per trasportare oggetti fino a 1,15 metri di altezza o per sciacquare attrezzi o animali, grazie al tappo di scolo integrato.

Inoltre, il bagagliaio è dotato di ganci e di una presa da 12 V, rendendolo ancora più versatile per diverse esigenze.

Ford Puma, le concorrenti con dimensioni simili

Il segmento B è uno dei più affollati sul mercato. Tra le concorrenti principali della Ford Puma possiamo considerare la Renault Captur (molto interessante soprattutto per il grande bagagliaio) e la Volkswagen T-Roc. Ecco l'elenco delle concorrenti principali.