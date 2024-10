A poche settimane dalla presentazione della BMW Serie 1 restyling, la Casa tedesca presenta la Serie 2 Gran Coupé 2025. Il legame tra i due modelli si conferma anche in questo aggiornamento, con le BMW che condividono tanto a livello di esterni, interni e motorizzazioni.

La differenza più evidente resta la linea a tre volumi della Gran Coupé, col restyling che arriverà nelle concessionarie da marzo 2025. Ecco in cosa è cambiata.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, esterni

Come nel caso della Serie 1, il nuovo frontale è ricco di cambiamenti. La calandra a doppio rene è più grande e ha una forma esagonale e sono nuovi anche i fari a matrice di LED, dotati di un'inedita firma luminosa.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, vista anteriore BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, il tre quarti posteriore

La fiancata rimane l'elemento caratterizzante della Serie 2 Gran Coupé, che presenta dimensioni abbastanza simili al modello precedente: 4,54 metri di lunghezza, 1,80 metri di larghezza e 1,43 metri di altezza, abbinati a un passo di 2,67 metri.

Nella parte posteriore troviamo luci LED completamente rinnovate, linee più aggressive (soprattutto nella zona del diffusore) e, nel caso della M235 che abbiamo visto da vicino, anche un sottile spoiler sul portellone e quattro terminali di scarico.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, dimensioni

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Serie 2 GC 2025 4.546 mm 1.800 mm 1.435 mm 2.670 mm Serie 2 GC 2019 4.526 mm 1.800 mm 1.420 mm 2.670 mm Serie 1 restyling 4.361 mm 1.800 mm 1.459 mm 2.670 mm

I nuovi fari anteriori Il badge della versione M235

BMW Serie 2 Gran Coupé, interni

La prima caratteristica che colpisce dell'abitacolo è la configurazione a doppio schermo del BMW Curved Display, con un display da 10,25" per la strumentazione e un touchscreen da 10,7" per il sistema multimediale, che utilizza il sistema operativo del marchio di nona generazione, il BMW Operating System 9.

Nel complesso, questa soluzione riduce al minimo il numero di comandi fisici. In aggiunta, sulla BMW è disponibile come optional un head-up display che proietta sulla strada le informazioni sulla guida e la navigazione in realtà aumentata.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, interni BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, il bagagliaio

La posizione di guida ribassata resta da sportiva, mentre nel posteriore stanno comodi due adulti. Il bagagliaio della Serie 2 Gran Coupé ha sempre una capacità di 430 litri, ossia 50 litri in più della Serie 1 con carrozzeria tradizionale. Tuttavia, la "bocca" del vano è più piccola rispetto alla "sorella".

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, la plancia

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, motorizzazioni

La gamma di motori della BMW Serie 2 Gran Coupé 2025 è costituita da quattro opzioni, due a benzina e due diesel, tutte abbinate al cambio automatico a doppia frizione Steptronic a sette rapporti.

La versione d'ingresso è la turbodiesel 218d, con un quattro cilindri 2.0 litri da 150 CV (non elettrificato), seguita dalla 220d con tecnologia mild hybrid e 163 CV.

Ci sono poi la 220 a benzina, con il motore 1.5 a tre cilindri da 170 CV, anch'esso mild hybrid, e il top di gamma rappresentato dalla M235, con un 2.0 quattro cilindri da 300 CV e trazione integrale xDrive (tutte le altre versioni sono a trazione anteriore).

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025

Per esaltare la sportività, BMW mette a disposizione come optional i pacchetti M Sport e M Sport Pro, con alcuni elementi esclusivi per la M235, come taratura specifica degli ammortizzatori, impianto frenante in mescola M e cerchi in lega leggera M forgiati da 19".

Per la prima volta, inoltre, è possibile scegliere il colore del tetto nero a contrasto, mentre per gli interni sono disponibili materiali riciclati e in pelle vegana.

Motore 220 M235 xDrive 218d 220d Potenza 125 kW/170 CV 221 kW/333 CV 110 kW/150 CV 120 kW/163 CV Coppia 280 Nm 400 Nm 360 Nm 400 Nm Cambio Doppia frizione, 7 rapporti Doppia frizione, 7 marce Doppia frizione, 7 marce Doppia frizione, 7 velocità Trazione Anteriore Integrale Anteriore Anteriore Consumo di carburante 5,7 - 5,2 l/100 km 8,2 - 7,5 l/100 km 5,0 - 4,6 l/100 km 4,6 - 4,2 l/100 km Emissioni di CO 2 129 - 119 g/km 185 - 170 g/km 130 - 120 g/km 120 - 110 g/km

BMW Serie 2 Gran Coupé, prezzi

Come detto, BMW ha dichiarato che la nuova Serie 2 Gran Coupé sarà disponibile nelle concessionarie europee nel marzo 2025.

La Casa non ha ancora annunciato i prezzi. Ricordiamo, comunque, che attualmente il listino del modello parte da 38.350 euro nel caso della 218i a benzina da 136 CV.