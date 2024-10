Mobilize Duo vs Fiat Topolino vs Citroen Ami

Il mercato delle microcar, quello dei quadricicli che si possono guidare a partire dai 14 anni e che sta spopolando nelle grandi città, è dominato negli ultimi mesi dalle "cugine" elettriche Citroen Ami e Fiat Topolino, ma dalla Francia arriva la risposta del Gruppo Renault che si chiama Mobilize Duo.

Forte dell'esperienza accumulata con la Renault Twizy già a partire dal 2012, il costruttore francese torna quindi all'attacco nel mondo della micromobilità urbana a zero emissioni locali che non interessa più solo i ragazzi, ma tutti coloro che vogliono muoversi agilmente e con poca spesa nel caos del traffico cittadino.

Scopriamo assieme le somiglianze e le differenze tra queste tre microcar che per alcuni hanno già preso il posto delle city car e che si possono comprare con rate da 29 euro al mese. Partiamo con questa rapida guida all'acquisto.

L'importanza di essere piccoli e agili

Uno dei grandi vantaggi delle microcar (o quadricicli) è quello di poter parcheggiare in spazi ridottissimi, sia per strada che in garage o nei posti auto e in questo le nostre tre protagoniste non tradiscono le attese.

La grande differenza è che la Fiat Topolino e la Citroen Ami puntano sulle forme di un'auto in miniatura con due posti affiancati, mentre la Mobilize Duo riprende il tema dei posti in tandem, ovvero uno dietro l'altro e un look un po' più simile a uno scooter a quattro ruote. La Topolino è al momento l'unica disponibile in versione aperta, la Dolcevita che ha dei cordini al posto delle portiere e un tetto in tela apribile opzionale.

Foto di: Renault Mobilize Duo Fiat Topolino Citroen Ami

Comunque le dimensioni molto simili, con la Topolino che risulta la più lunga con i suoi 2,53 metri, seguita dalla Duo da 2,43 metri e dalla Ami a quota 2,41 metri.

Anche a livello di larghezza la Fiat è la più grande (1,40 metri), vicinissima alla Citroen (1,39 metri), mentre la Mobilize sfoggia un'ampiezza ridotta ad appena 1,29 metri per la massima agilità cittadina.

Pure in altezza prevale la Fiat Topolino (1,53 metri) davanti alla Citroen Ami (1,52 metri) e alla ultra compatta Mobilize Duo (1,45 metri).

Importantissimo è poi il dato del diametro di sterzata tra marciapiedi che vede prevalere la Duo con i suoi 6,80 metri, mentre Ami e Topolino sono poco distanti con i loro 7,20 metri.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Lunghezza 2,41 m 2,53 m 2,43 m Larghezza 1,39 m 1,41 m 1,29 m Altezza 1,52 m 1,53 m 1,45 m Diametro di sterzata 7,20 m 7,20 m 6,80 m

Semplici e pratiche dentro

Una caratteristica che accomuna questi tre quadricicli elettrici, oltre al fatto di essere tutte costruite in Marocco, è la semplicità e praticità degli interni, sia come materiali che come dotazioni.

Per averne conferma basta osservare la plancia della Topolino e della Ami che sfoggiano un piccolo quadro strumenti e i pulsanti per selezionare la marcia, affiancato dal supporto per lo smartphone che funge da infotainment e da due sedili disallineati.

Foto di: Renault Mobilize Duo, il dettaglio della plancia Fiat Topolino, la plancia Citroen Ami, gli interni

La Mobilize Duo, nonostante il look esterno più motociclistico, risponde con un quadro strumenti di sapore quasi automobilistico, anche se semplificato. Si tratta della boombox in stile Anni '80 che funge anche da impianto audio. Qui i sedili in configurazione tandem sono in TEP e lavabili con una spugna.

La Mobilize Duo è anche l'unica delle tre a essere dotata di serie dell'airbag conducente, del parabrezza riscaldato e in opzione del sedile conducente riscaldato e del climatizzatore manuale.

Qui sotto una tabella riepilogativa con le dotazioni di serie e gli optional disponibili sulle versioni base dei tre quadricicli elettrici.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Airbag No No Di serie Climatizzatore manuale No No Opzionale Tetto panoramico Di serie Di serie No Sedile riscaldato No No Opzionale Supporto per smartphone No Di serie Di serie Presa USB Di serie Di serie Di serie (USB-C) Cavo di ricarica Di serie Di serie Di serie (integrato)

Si guidano dai 14 o dai 16 anni

A seconda della velocità massima raggiungibile e del peso, le tre microcar qui messe a confronto possono essere guidate a partire dai 14 anni di età o dai 16 anni. Come tutti i quadricicli non possono però circolare su tangenziali e autostrade.

I quattordicenni in possesso di patentino AM possono guidare i quadricicli leggeri di categoria L6, quelli con velocità massima fino a 45 km/h. In questa categoria rientrano la Fiat Topolino, la Citroen Ami e la Mobilize Duo 45 Neo, tutte dotate di motore elettrico da circa 8 CV e velocità massima di 45 km/h.

La prova della Fiat Topolino

Per guidare la Mobilize Duo 80 Evo, che è un quadriciclo pesante L7 e raggiunge gli 80 km/h, occorre invece avere almeno la patente B1 che si può ottenere a sedici anni, ma anche la patente B.

Citroen e Fiat sono a trazione anteriore, mentre la Mobilize è, come la sua antenata Twizy, a trazione posteriore. A livello di autonomia vince nettamente (sulla carta) la Mobilize Duo con i suoi 161 km omologati WMTC contro i 75 km di Topolino e Ami. Il merito è della batteria da 10,3 kWh di capacità contro i 5,4 kWh delle altre due.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Motore 1 elettrico 1 elettrico 1 elettrico Potenza e coppia 8,2 CV / 62,5 Nm 8,2 CV / 44 Nm 8 CV / ND

(10 CV la 80 Evo) Trazione Anteriore Anteriore Posteriore Peso 483 kg 487 kg 397 kg

(419 kg la 80 Evo) Pneumatici 155/65 R14 155/65 R14 125/80 R13 ant. e 145/80 R13 post. Batteria 5,4 kWh 5,4 kWh 10,3 kWh Autonomia 75 km 75 km 161 km

(160 km la 80 Evo) Tempo di ricarica 4 ore

(0-100%, con presa domestica) 4 ore

(0-100%, con presa domestica) 3 ore e 50 minuti

(20-80%, con presa domestica)

Da 29 euro al mese

Tutte le protagoniste di questa guida all'acquisto dei quadricicli elettrici hanno un prezzo base piuttosto contenuto e sono accomunate dalla possibilità di averle con una rata mensile di 29 euro con finanziamento o leasing.

Qui sotto trovate i dettagli dei tre leasing o finanziamenti per avere le tre microcar elettriche, con o senza l'eventuale l'incentivo statale rottamazione fino a 3.000 euro.

Citroen Ami Fiat Topolino Mobilize Duo Tipologia Leasing

(senza incentivo) Leasing

(senza incentivo) Finanziamento

(con incentivo) Anticipo 2.715 euro 2.844 euro 2.725 euro Canone/rata mensile 29 euro 29 euro 29 euro Numero di canoni/rate 47 47 36 Valore di riscatto / Rata finale 2.669 euro 4.176 euro 3.896 euro TAN 6,99 % (fisso) 5,99% (fisso) 3,49% TAEG 10,97% 8,62% 7,81% Scadenza 31 ottobre 2024 31 ottobre 2024 30 novembre 2024

Foto di: Renault Mobilize Duo, la vista laterale La Fiat Topolino vista di lato Il fianco della Citroen Ami

In realtà i prezzi di listino sono leggermente diversi tra loro, con la Citroen Ami che parte da 7.990 euro (nel suo allestimento Ami particolarmente basico) e la Fiat Topolino da 9.890 euro. La più "costosa" del trio è la Mobilize Duo che ha un prezzo base di 9.990 euro per la 45 Neo e di 12.500 euro per la 80 Evo.

L'acquisto di questi tre quadricicli elettrici sia in concessionaria che online, sui siti dedicati che trovate qui sotto: