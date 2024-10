Nell'agosto 2021, Stellantis aveva dichiarato che Alfa Romeo sarebbe diventato un Brand di sole auto elettriche in Europa, Nord America e Cina entro il 2027. Una dichiarazione che aveva sollevato non pochi dubbi tra gli appassionati di tutto il mondo.

Durante il Salone di Parigi, però, l'ormai ex amministratore delegato della Casa, Jean-Philippe Imparato, in un'intervista rilasciata a un magazine britannico è tornato sulla questione, lasciando intendere che i motori a combustione probabilmente rimarranno sulle Alfa più a lungo di quanto inizialmente previsto se il pubblico lo vorrà.

Lunga vita alla benzina?

Al Salone di Parigi Imparato ha parlato con Auto Express, dichiarando che Santo Ficili, il nuovo CEO di Alfa Romeo, "ha la flessibilità" per adottare una linea di motorizzazioni più versatile per le nuove Stelvio e Giulia e che se le versioni puramente elettriche del SUV e della berlina non genereranno vendite sufficienti, entrambi i modelli potranno tornare a essere anche a benzina.

Questo sarà possibile grazie alla piattaforma STLA Large, la stessa che per esempio si trova sotto alla nuova Dodge Charger, appunto disponibile sia elettrica che con motori a combustione.

Alfa Romeo Alfa Romeo al Salone di Parigi 2024

Addio Giorgio

Quello che è certo, comunque, riguardo Stelvio e Giulia e che abbandoneranno entrambe la piattaforma Giorgio, la stessa che in questi anni ha dato vita anche a Maserati Grecale, GranTurismo e GranCabrio e alla nuova Jeep Grand Cherokee, con i motivi che sono tutti da ricercare nell'architettura: la STLA Large è infatti etichettata da Stellantis come "BEV-native" ma può ospitare anche motori a combustione al contrario della vecchia base Made in FCA.

STLA Large, la nuova piattaforma per auto elettriche e termiche "grandi" di Stellantis

In arrivo nel 2025?

Ma quando vedremo le nuove auto? Una nuova generazione di Stelvio dovrebbe arrivare ufficialmente l'anno prossimo, nel 2025, mentre per la nuova Giulia bisognerà aspettare almeno il 2026.

Sempre a Parigi, a tal proposito, lo stesso Imparato ha dichiarato ad Autocar che un SUV più grande, poi, dovrebbe arrivare successivamente nel 2027 come modello di punta, con il Nord America come mercato chiave e sempre basato sulla piattaforma STLA Large.

Qualora comunque i motori a combustione dovessero rimanere sulle nuove Alfa come promesso, il Brand sarebbe solo l'ultimo di una lunga lista a fare marcia indietro rispetto agli ambiziosi obiettivi in materia di veicoli elettrici.