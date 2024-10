Non è un segreto che la Cina sia un grande mercato per le auto elettriche. Più della metà dei BEV (Battery Electric Vehicles) del mondo sono venduti lì. Pertanto, è ovvio che questo Paese è quello in cui l'offerta è maggiore.

Secondo le mie ricerche, a ottobre 2024 saranno disponibili circa 468 modelli completamente elettrici (esclusi i furgoni commerciali e i veicoli commerciali leggeri e inclusi i rebadge), di cui 267 cinesi (il 57% del totale). BYD è quindi destinato a diventare un concorrente ancora più serio per le case automobilistiche occidentali.

Sempre più grande

BYD ha iniziato a produrre auto solo 22 anni fa, con vetture copiate dal mercato occidentale e bassi standard qualitativi. Poi, tra il 2018 e il 2019, mentre le altre case auto hanno dovuto affrontare la pandemia e i problemi dei semiconduttori, BYD ha accelerato i suoi piani diventando leader nel mercato nazionale. Nel 2023 ha superato le vendite di Volkswagen ed è diventato il brand preferito in Cina.

La leadership è stata il risultato di una grande offensiva di prodotto che ha incluso nuovi modelli in quasi tutti i segmenti mainstream. La strategia è stata quella di puntare sia al mercato delle auto elettriche pure sia a quello delle auto ibride plug-in con software, infotainment e prestazioni di batterie all'avanguardia.

Vendite globali del Gruppo BYD in unità

La maggiore competitività delle sue auto ha avuto un impatto sulle vendite, che sono passate da 427.300 unità nel 2020 a 2,89 milioni l'anno scorso (escludendo i volumi di altri marchi di BYD, come Denza e Yangwang). Per fare un confronto, nello stesso periodo i volumi globali di Tesla sono passati da 500.000 a 1,81 milioni di unità.

Quest'anno, fino a settembre, BYD e tutti i suoi marchi hanno venduto 2,75 milioni di unità, con un aumento del 32%, di cui 1,17 milioni di auto elettriche pure, con un aumento del 12%. Tesla ha venduto 1,29 milioni di auto elettriche, in calo del 2%. Il divario si sta riducendo.

Vendite globali di veicoli elettrici (Numero di Tesla vendute per 1 veicolo elettrico BYD)

Come ci sono riusciti?

Ci sono due ragioni principali che spiegano il successo di BYD. La prima è la competitività dei prezzi, frutto non solo del forte sostegno del governo cinese, ma anche della produzione interna. L'integrazione verticale di BYD le consente di ridurre i costi e i tempi e di assicurarsi la parte fondamentale di ogni veicolo elettrificato, le batterie.

Il secondo motivo è la sua strategia. Essendo presente sia nei segmenti BEV che PHEV (Plug-in Hybrid Vehicle), BYD è diventata l'offerta più completa per chi vuole passare dalle auto con motore a combustione a quelle elettrificate. La sua gamma globale è così varia che ora è grande quanto quella di Renault, Ford o BMW, e più grande di quella di Mazda, Mitsubishi, Skoda o altri.

Il prossimo obiettivo

L'anno scorso il 95% delle vendite totali del Gruppo BYD è stato realizzato in Cina. Poiché le sue auto soddisfano gli standard globali, si sta aprendo aggressivamente la strada in altri mercati. Finora i maggiori progressi sono stati compiuti nel Sud-Est asiatico e in America Latina, tuttavia BYD sa che per diventare un vero attore globale deve espandere la sua presenza in Europa, dato che è praticamente bandita dagli Stati Uniti.

In base ai prezzi e ai prodotti che offre ora, può diventare una vera minaccia sia per i produttori occidentali che per Tesla. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Quota di mercato di BYD nelle vendite di BEV

gennaio-agosto 2024

Dove Quota di mercato Posizione di BYD nella classifica delle auto più vendute Europa Austria 9% Terza Danimarca 3% Nona Spagna 5% Sesta Grecia 6% Terza Ungheria 14% Seconda Irlanda 9% Quinta Portogallo 6% Sesta Finlandia 3% Decima Asia-Pacifico Israele 26% Prima Malesia 59% Prima Singapore 46% Prima Thailandia 41% Prima Australia 20% Seconda India 3% Quarta Nuova Zelanda 13% Seconda Filippine 46% Prima Indonesia 28% Seconda America Latina Brasile 73% Prima Colombia 34% Prima Cile 21% Seconda

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.