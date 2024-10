Si è tenuta oggi la cerimonia del premio Auto Europa 2025, riconoscimento creato dalla Uiga (Unione italiana giornalisti automotive) che quest'anno ha visto vincere la nuova Dacia Duster. Prima affermazione per la Casa rumena, che succede alla Jeep Avenger.

Creato nel 1987 il premio Auto Europa è dedicato alle auto prodotte e commercializzate in Europa, con la giura formata dai giornalisti specializzati che compongono l’associazione. Ma non solo: a votare sono stati anche opinion leader e pubblico, a determinare l'assegnazione di due premi dedicati.

Auto Europa 2025, le concorrenti

La Dacia Duster ha battuto la concorrenza di altre 6 auto arrivate in finale:

Alfa Romeo Junior

BMW X2

Lancia Ypsilon

Maserati Grecale Folgore

MINI Countryman

Toyota C-HR

Una lista di 7 finaliste composta da modelli elettrici ed elettrificati, seguendo quindi quello che è il trend degli ultimi tempi.

Dacia Duster 2024

Dacia Duster, la scheda

Presentata a novembre 2023 la nuova Dacia Duster rappresenta un grande salto in avanti per il SUV rumeno, sotto tutti i punti di vista. Lunga 4,34 metri per la prima volta monta motorizzazioni elettrificate - mild hybrid o full hybrid - senza rinunciare al sempre apprezzato GPL. Gli interni sono razionali e spaziosi, con la possibilità di avere strumentazione 100% digitale e monitor da 10" al centro. I prezzi partono da 19.700 euro.

BMW X2 Alfa Romeo Junior

Gli altri premi

Oltre alla Dacia Duster sono state premiate anche la nuova BMW X2 e l'Alfa Romeo Junior. La prima è stata la più votata tra gli opionion leader, il piccolo SUV del Biscione invece si è portato a casa il premio della giuria popolare.