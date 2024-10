Dopo il successo di Lamborghini: The Man behind the Legend nel 2022 e Ferrari nel 2023, Andrea Iervolino, produttore cinematografico italiano, ha annunciato di essere già al lavoro sul suo prossimo film automobilistico, che riguarderà la vita del fondatore e primo amministratore delegato di Bugatti, Ettore Bugatti.

Il biopic, ovvero un film basato sulla ricostruzione della biografia di un personaggio realmente esistito, ancora senza nome, seguirà la vita dell'imprenditore, dagli esordi passando per la fondazione dell'azienda omonima nel 1909 e fino agli anni successivi.

Un film importante

In base a quanto dichiarato dalla produzione in questa prima fase, le riprese si svolgeranno in Francia e in Italia a partire dalla seconda metà del 2025, il film sarà interpretato da un cast di attori internazionali e, proprio come avvenuto per i precedenti film su Ferrari e Lamborghini, sarà girato in lingua inglese.

Il film, per scendere più nei dettagli, si concentrerà sull'ascesa e sul successo del costruttore di supercar nei primi anni del '900 e sulle varie battaglie legali che hanno coinvolto l'azienda dopo la morte del figlio nel 1939.

Bugatti

Il produttore non ha ancora nominato un regista né annunciato alcun attore per quello che sarà a tutti gli effetti il suo quarto film su questo topic, ma possiamo immaginare che a questo progetto saranno legati alcuni talenti di alto livello, proprio come avvenuto per le precedenti pellicole. Lo stesso Iervolino in un comunicato ha dichiarato:

"Dopo il successo dei nostri film su Lamborghini e Ferrari, sono entusiasta di portare sullo schermo un'altra icona automobilistica mondiale. Bugatti sarà un film che rende onore alla passione e all'innovazione che hanno definito una delle case automobilistiche più iconiche di tutti i tempi".

Bugatti

Ma prima c'è Maserati

Prima del film sulla vita di Ettore Bugatti, in ogni caso, debutterà il terzo film dello stesso produttore nel suo crescente portfolio di biopic automobilistici, ovvero Maserati: The Brothers, diretto dal premio Oscar Bobby Moresco con protagonisti Anthony Hopkins e Michele Marrone.

Per saperne di più anche su quest'ultimo non resta che attendere.