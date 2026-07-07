Il nuovo SUV Polestar inizia a mostrarsi

La Polestar 4 ha fatto discutere fin dal suo debutto per un particolare decisamente originale - e poco funzionale secondo molti - vale a dire la mancanza del lunotto posteriore. Niente vetro ma una continuazione della carrozzeria, lasciando a telecamere e schermi il compito di mostrare il mondo dietro di noi.

Una particolarità che con la nuova variante di carrozzeria, chiamata Polestar 4 SUV e mostrata oggi con la prima foto ufficiale, potrebbe scomparire lasciando spazio a una soluzione più classica.

Più praticità

Nulla è confermato, ma ci sono vari elementi che lasciano presagire un ritorno al passato. Della Polestar 4 SUV, nome scelto per differenziarla fin da subito dalla versione attuallmente in commercio caratterizzata da un andamento da coupé, la Casa dice che "aggiunge un ulteriore livello di praticità e versatilità grazie a una maggiore capacità di carico e a soluzioni studiate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio".

Polestar 4 SUV Foto di: Polestar

Forme da SUV classico quindi per la nuova variante della Polestar 4, per massimizzare lo spazio interno, richiamando (alla lontana) il mondo delle station wagon, ma con assetto rialzato. L'immagine ne ritrae il 3/4 posteriore, mostrando il tetto in vetro e quello che sembra essere proprio un lunotto classico, sotto al quale sono presenti i gruppi ottici, il cui disegno è stato mostrato qualche mese fa tramite la prima foto teaser.

Polestar 4 SUV teaser Foto di: Polestar

A livello meccanico la Polestar 4 SUV manterrà la piattaforma SEA a 400 Volt della sorella coupé, dalla quale dovrebbe ereditare anche i powertrain. Ci aspettiamo dunque una versione a trazione posteriore da 272 CV e 630 km circa di autonomia, grazie alle batterie da 94 kWh, e una a trazione integrale da 544 CV. CI saranno novità per quanto riguarda l'assetto e la messa a punto del telaio, per una dinamica di guida migliorata.

Prodotta nello stabilimento di Busan (Corea del Sud) la Polestar 4 SUV debutterà ufficialmente il 2 settembre 2026.