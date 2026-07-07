 Vai al contenuto principale

Per un'esperienza più personalizzata

page ad skin

Il nuovo SUV Polestar inizia a mostrarsi

Prima foto della nuova variante della Polestar 4, attesa al debutto per il 2 settembre

Polestar 4 SUV teaser
Foto di: Polestar
Massimo Grassi Massimo Grassi
Di: Massimo Grassi
alle 11:42
Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

La Polestar 4 ha fatto discutere fin dal suo debutto per un particolare decisamente originale - e poco funzionale secondo molti - vale a dire la mancanza del lunotto posteriore. Niente vetro ma una continuazione della carrozzeria, lasciando a telecamere e schermi il compito di mostrare il mondo dietro di noi.

Una particolarità che con la nuova variante di carrozzeria, chiamata Polestar 4 SUV e mostrata oggi con la prima foto ufficiale, potrebbe scomparire lasciando spazio a una soluzione più classica.

Più praticità

Nulla è confermato, ma ci sono vari elementi che lasciano presagire un ritorno al passato. Della Polestar 4 SUV, nome scelto per differenziarla fin da subito dalla versione attuallmente in commercio caratterizzata da un andamento da coupé, la Casa dice che "aggiunge un ulteriore livello di praticità e versatilità grazie a una maggiore capacità di carico e a soluzioni studiate per adattarsi a ogni esigenza di viaggio".

<p>Polestar 4 SUV</p>

Polestar 4 SUV

Foto di: Polestar

Forme da SUV classico quindi per la nuova variante della Polestar 4, per massimizzare lo spazio interno, richiamando (alla lontana) il mondo delle station wagon, ma con assetto rialzato. L'immagine ne ritrae il 3/4 posteriore, mostrando il tetto in vetro e quello che sembra essere proprio un lunotto classico, sotto al quale sono presenti i gruppi ottici, il cui disegno è stato mostrato qualche mese fa tramite la prima foto teaser.

Polestar 4 SUV teaser

Polestar 4 SUV teaser

Foto di: Polestar

A livello meccanico la Polestar 4 SUV manterrà la piattaforma SEA a 400 Volt della sorella coupé, dalla quale dovrebbe ereditare anche i powertrain. Ci aspettiamo dunque una versione a trazione posteriore da 272 CV e 630 km circa di autonomia, grazie alle batterie da 94 kWh, e una a trazione integrale da 544 CV. CI saranno novità per quanto riguarda l'assetto e la messa a punto del telaio, per una dinamica di guida migliorata. 

Prodotta nello stabilimento di Busan (Corea del Sud) la Polestar 4 SUV debutterà ufficialmente il 2 settembre 2026

Leggi anche

Quest'auto elettrica inquina. Ed è una buona notizia
Un nuovo SUV compatto, una station e non solo, le prossime novità di Polestar
Condividi quest'articolo

Consigliati per te

Polestar e Motor1, il 17 giugno a Milano per parlare di sostenibilità

BYD Shark arriva in Europa: il pick-up super ibrido da 436 CV

Con questa Brabus non potrete andare su strada

Audi Nuvolari, a spasso per Londra prima di Goodwood

La nuova Peugeot 208 non arriverà tanto presto

Assogomma cambia guida: Giovanni Panico è il nuovo direttore

La prima foto del nuovo SUV Bentley