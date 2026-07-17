La Jensen Interceptor sta tornando

A 60 anni dal debutto della storica Interceptor, Jensen è pronta a riportare in vita uno dei nomi più iconici dell'automobilismo britannico. La Interceptor GTX rappresenta un progetto completamente inedito, sviluppato da zero e pensato per offrire un'esperienza di guida "analogica".

Prima del debutto delle versioni destinate ai clienti, la Casa inglese presenterà una speciale variante Track Special, un prototipo sviluppato esclusivamente per l'impiego in pista che anticiperà l'intera futura gamma.

Un progetto inedito

Nonostante il richiamo alla storica Interceptor degli anni '60 e '70, Jensen sottolinea come la GTX non sia né una restomod né una reinterpretazione moderna del modello originale. La nuova sportiva nasce infatti da un progetto completamente inedito, sviluppato partendo dal classico "foglio bianco".

Jensen Interceptor (2026), le foto teaser Foto di: Jensen International Automotive

La carrozzeria sarà realizzata interamente a mano in alluminio, materiale utilizzato anche per il telaio, con l'obiettivo di contenere il peso e migliorare la dinamica di guida. La vettura sarà svelata ufficialmente entro la fine di settembre, in occasione del debutto mondiale previsto nel corso del terzo trimestre del 2026.

Si parte con la Track Special

Prima dell'arrivo delle versioni omologate per la circolazione stradale, Jensen mostrerà al pubblico la Interceptor GTX Track Special.

Come suggerisce il nome, si tratta di un prototipo destinato esclusivamente all'utilizzo in circuito e sviluppato come laboratorio tecnologico per affinare tutti gli aspetti della futura gamma. La stessa azienda ha chiarito che non sarà un modello acquistabile dai clienti, bensì una vettura sperimentale destinata ai test.

Jensen Interceptor (2026), le foto teaser Foto di: Jensen International Automotive

Per quanto riguarda il motore, il brand inglese punta su un V8 sovralimentato con compressore volumetrico. La Casa non ha ancora diffuso le specifiche definitive, ma diverse indiscrezioni parlano dell'impiego del 6,2 litri V8 di origine General Motors, già utilizzato sulla Cadillac CT5-V Blackwing.

Jensen Interceptor (1971) Foto di: RM Sotheby's

In questa configurazione il propulsore sviluppa fino a 685 CV e 911 Nm di coppia, valori che collocherebbero la futura Interceptor GTX nel territorio delle moderne supercar.

Resta da capire il prezzo e quanti esemplari verranno prodotti.

Fotogallery: Jensen Interceptor (2026), le foto teaser

3 Fonte: Jensen International Automotive