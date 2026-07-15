La nuova auto del presidente francese nasce in Italia

Quello tra DS e la presidenza della Repubblica Francese è un legame di lunga data, rinnovato oggi con la nuova DS N°7 ÉLYSÉE, il SUV speciale sviluppato appositamente per gli spostamenti del Capo dello Stato. Un modello che raccoglie l'eredità delle storiche DS ed SM utilizzate dall'Eliseo e, come la N°8 prima, utilizza una motorizzazione completamente elettrica, abbinata a una blindatura integrata e a numerose modifiche tecniche dedicate. L'aspetto particolare è che, proprio come la N°8, anche la DS N°7 nasce in Italia.

Dall'Italia alla Francia

La DS N°7 ÉLYSÉE nasce da una configurazione sviluppata esclusivamente per le esigenze della Presidenza francese. Rispetto alla versione di serie dispone di un passo allungato di 25 centimetri per aumentare lo spazio destinato ai passeggeri posteriori, oltre a una blindatura integrata progettata senza compromettere comfort e dinamica di guida. Per gestire il maggiore peso è stato sviluppato un nuovo sistema di sospensioni idropneumatiche, mentre l'allestimento comprende dispositivi di sicurezza dedicati, supporti per gli stendardi ufficiali e sistemi di segnalazione luminosa.

10 Fonte: DS Automobiles

Anche l'abitacolo della DS N°7 ÉLYSÉE è stato trasformato in un vero ufficio mobile, con rivestimenti in pelle Nappa Eternal Blue e Alcantara, inserti in frassino decorati al laser con l'effigie di Marianne e dettagli ispirati ai colori della Repubblica francese. All'esterno della DS presidenziale spicca la tinta Liberty Blue, accompagnata dalla griglia luminosa DS Luminascreen che riproduce i colori blu, bianco e rosso e da numerosi richiami tricolore distribuiti sulla carrozzeria.

DS N°7 Élysée Foto Di: DS Automobiles DS N°7 Élysée

Elettrica e potente

La speciale DS N°7 presidenziale adotta una motorizzazione E-TENSE a trazione integrale composta da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 350 CV alimentati da una batteria da 97,2 kWh. Pur avendo passaporto italiano, la N°7 viene infatti prodotta a Melfi (Basilicata), la versione per il presidente francese ha coinvolto numerose aziende francesi: la blindatura è stata realizzata da Centigon, la batteria è prodotta da ACC, mentre motori elettrici, sospensioni e impianto audio provengono da diversi poli industriali del Paese.

La DS N°8 Presidentielle, l'altra auto "italiana" del presidente della Repubblica Francese