La nuova auto del presidente francese nasce in Italia
Ha debuttato in occasione dei festeggiamenti del 14 luglio la DS N°7 Élysée, SUV elettrico dedicato alla presidenza della Repubblica
Quello tra DS e la presidenza della Repubblica Francese è un legame di lunga data, rinnovato oggi con la nuova DS N°7 ÉLYSÉE, il SUV speciale sviluppato appositamente per gli spostamenti del Capo dello Stato. Un modello che raccoglie l'eredità delle storiche DS ed SM utilizzate dall'Eliseo e, come la N°8 prima, utilizza una motorizzazione completamente elettrica, abbinata a una blindatura integrata e a numerose modifiche tecniche dedicate. L'aspetto particolare è che, proprio come la N°8, anche la DS N°7 nasce in Italia.
Dall'Italia alla Francia
La DS N°7 ÉLYSÉE nasce da una configurazione sviluppata esclusivamente per le esigenze della Presidenza francese. Rispetto alla versione di serie dispone di un passo allungato di 25 centimetri per aumentare lo spazio destinato ai passeggeri posteriori, oltre a una blindatura integrata progettata senza compromettere comfort e dinamica di guida. Per gestire il maggiore peso è stato sviluppato un nuovo sistema di sospensioni idropneumatiche, mentre l'allestimento comprende dispositivi di sicurezza dedicati, supporti per gli stendardi ufficiali e sistemi di segnalazione luminosa.
Anche l'abitacolo della DS N°7 ÉLYSÉE è stato trasformato in un vero ufficio mobile, con rivestimenti in pelle Nappa Eternal Blue e Alcantara, inserti in frassino decorati al laser con l'effigie di Marianne e dettagli ispirati ai colori della Repubblica francese. All'esterno della DS presidenziale spicca la tinta Liberty Blue, accompagnata dalla griglia luminosa DS Luminascreen che riproduce i colori blu, bianco e rosso e da numerosi richiami tricolore distribuiti sulla carrozzeria.
DS N°7 Élysée
DS N°7 Élysée
Elettrica e potente
La speciale DS N°7 presidenziale adotta una motorizzazione E-TENSE a trazione integrale composta da due motori elettrici, per una potenza complessiva di 350 CV alimentati da una batteria da 97,2 kWh. Pur avendo passaporto italiano, la N°7 viene infatti prodotta a Melfi (Basilicata), la versione per il presidente francese ha coinvolto numerose aziende francesi: la blindatura è stata realizzata da Centigon, la batteria è prodotta da ACC, mentre motori elettrici, sospensioni e impianto audio provengono da diversi poli industriali del Paese.
Consigliati per te
Come va il crossover ibrido costruito a Melfi
Perché questa compatta cinque porte è l'auto più venduta in Cina?
I prezzi della DS N°7
Audi Q3 restyling 2027: più tecnologia e comfort, stesso prezzo
La Jaguar E-Type è tornata
La Linktour Alumi sfida la Smart Fortwo a partire da 9.450 euro
Sotto il bracciolo c'è un dettaglio che si scopre solo aprendolo