Che ne dite di una roulotte offroad con tre televisori e il bar?

Tim Taylor grugnirebbe apprezzando, Homer Simpson metterebbe già in fresco la birra Duff: l'MDC XT22HRT Off-Grid Extreme è dotato di cucina esterna, grande televisore e un frigorifero per bevande. Un caravan che si trasforma in un'allettante sports bar su ruote per la prossima serata di Champions League.

Il produttore australiano presenta così il suo più grande modello di caravan per il mercato statunitense. MDC è particolarmente orgogliosa del nuovo "Entertainment Hub" sul lato esterno. Include un televisore smart da 43 pollici di Jensen, un frigorifero a compressore da 60 litri e un impianto audio. Gli americani pensano probabilmente subito al football. Noi preferiremmo sintonizzarci sulla Champions.

Proprio accanto si trova una cucina esterna con corpo in acciaio inox, fornello a gas e lavello. Sono disponibili acqua calda e fredda. Sopra si estende una tenda elettrica lunga circa 5,89 metri. Bevande fresche, qualcosa di buono sul fornello e la partita davanti: ci vorrebbe un buon motivo per lasciare questo posto durante i prossimi 90 minuti.

Foto Di: MDC Campers and Caravans Foto Di: MDC Campers and Caravans

Se l'altra metà al pensiero di una serata intera di calcio sorride solo stancamente: all'interno ci sono altri due televisori da 24 pollici ciascuno. C'è quindi uno schermo libero anche per una puntata di "Gossip Girl". Sempre che la connessione internet al campeggio lo permetta.

Fotogallery: MDC XT22HRT Off-Grid Extreme (2026) 46 Fonte: MDC Campers and Caravans

Prima che qualcuno pensi già di agganciare la propria station wagon, entrano in gioco le dimensioni. L'XT22HRT misura circa 9,04 metri di lunghezza, compresa la timoneria, è largo circa 2,36 metri e alto 3,15 metri. Il peso a vuoto è di circa 3.600 chilogrammi, mentre il peso totale ammesso è di circa 4.500 chilogrammi.

La tecnica sottostante si adatta all'aspetto rustico. MDC combina un telaio in acciaio zincato con una sospensione a ruote singole tandem con molle elicoidali e ammortizzatori robusti. Inoltre, ci sono pneumatici tassellati delle dimensioni di 265/75 R16 e un controllo elettronico della stabilità.

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Anche per l'alimentazione elettrica MDC pensa in grande. Di serie sono incluse batterie al litio-ferro-fosfato con una capacità totale di 1.500 Ah nel sistema a 12 volt. Sul tetto si trovano moduli solari con una potenza complessiva di 1.400 watt, oltre a due inverter da 3.000 watt ciascuno.

Per l'acqua sono disponibili circa 352 litri di acqua dolce, distribuiti su tre serbatoi. Il serbatoio delle acque reflue può contenere invece solo circa 117 litri. Pertanto, anche con questo caravan off-grid, non è possibile fare a meno di una fermata occasionale per il rifornimento. E il termine indica comunque l'approvvigionamento lontano da connessioni fisse.

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Per la stagione fredda, MDC ha previsto anche un pacchetto per il freddo. Include serbatoi di acqua dolce e acque reflue riscaldati, tubazioni isolate, una batteria auto-riscaldante e un bagno riscaldabile. In questo modo l'XT22HRT dovrebbe rimanere operativo anche quando il gelo scoraggia altri campeggiatori dal trascorrere il weekend al lago.

All'interno, due porte dividono la pianta in tre aree. Davanti c'è la camera da letto separata con un letto matrimoniale indipendente, al centro il bagno con doccia separata e toilette a cassetta, e dietro la grande zona giorno con cucina. Secondo il produttore, il letto misura circa 200 x 147 centimetri. La zona giorno può essere trasformata in un ulteriore posto letto.

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Neanche all'interno è necessario improvvisare: la cucina comprende un grande frigorifero a compressore da incasso con un volume di circa 283 litri, un fornello a gas con forno e un microonde. Due condizionatori e due riscaldatori a gas consentono temperature diverse nelle aree notte e giorno.

Tanta attrezzatura e un formato americano hanno il loro prezzo. Negli Stati Uniti il nuovo XT22HRT è attualmente offerto a circa 165.000 dollari (quasi 148.000 euro al cambio attuale). A seconda del concessionario, si aggiungono imposte, tasse di registrazione e spese di consegna. Non si può dedurre un prezzo finale tedesco da ciò. Il sogno di avere una propria sports bar su ruote si colloca comunque ben al di sopra della dotazione iniziale di un campeggio normale.

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Chi cerca qualcosa di meno appariscente ma comunque originale trova anche alternative interessanti. Il Beauer X6 si trasforma con uno slide-out in un camper decisamente più spazioso, mentre l'Aboard T4 punta su trazione elettrica, pompa di calore e un concetto energetico ben studiato. Due strade che richiedono meno spazio, peso e dramma rispetto al mostro MDC.

Manca solo il veicolo trainante adatto. Sulla carta, il Ford Ranger Super Duty con una capacità di traino fino a 4,5 tonnellate sarebbe il partner perfetto per l'XT22HRT. Tuttavia, per la prima serata di calcio davanti alla propria sports bar su ruote, rimane da risolvere l'omologazione stradale del Ford e il conducente necessita di una patente di guida di classe C1E per questo convoglio.