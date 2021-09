Per tanti clienti, la qualità dei servizi pre e, soprattutto, post-vendita, è importante tanto quanto quella dell’auto stessa. E, se è vero che di auto ne proviamo tante, questa volta siamo voluti andare oltre, nel senso che abbiamo provato in prima persona l’ecosistema dei servizi che una Casa può mettere a disposizione.

Lo abbiamo fatto con il noleggio a lungo termine, per definizione la soluzione che comprende più servizi possibili, e con un’auto nuova, l’Audi Q4 e-tron, che per sua natura viene offerta con varie possibilità di acquisto o di noleggio, anche a breve termine.

Vi raccontiamo tutto nel video ma attenzione: se anche voi volete fare un'esperienza simile alla nostra, potete cominciare prenotando un test drive.

Primo step: acquisto o noleggio? E quale noleggio?

Abbiamo iniziato la nostra avventura con quella che, sicuramente, è la fase più divertente tra tutte: la configurazione. La Q4 e-tron ha un prezzo base di 45.700 euro, ma noi abbiamo optato per la versione top di gamma, la 50 e-tron quattro, con trazione integrale e 299 CV, in allestimento S line edition, per un listino di partenza di 63.700 euro. A questi abbiamo aggiunto il pacchetto Edition One Bronzo, per 8.000 euro, e tanti altri pacchetti e optional per renderla il più ricca e tecnologica possibile. Il prezzo si è fermato perciò a 79.600 euro.

A questo punto, oltre al classico acquisto, Audi offre due vie. C’è un innovativo noleggio a breve termine che consente di avvicinarsi all’elettrico per provare direttamente cosa significa guidare un’auto a batteria. E, infatti, questo noleggio può durare anche solo 1 giorno, oppure 1 settimana, 1 mese e così via. Ha il costo di circa 80 euro al mese più IVA e poi, volendo, lo si può trasformare in un noleggio a lungo termine con un vantaggio di una rata pensata su 3 anni applicata però su 2 anni, perché i primi 12 mesi sono a carico del dealer.

Per provare tutti i servizi messi a disposizione dalla Casa, abbiamo però optato per Audi Value Noleggio, cioè il noleggio a lungo termine. Cosa comprende? Lo potete vedere direttamente nel video, ma ve lo diciamo anche nel paragrafo successivo.

Fuori dal concessionario, la ricarica è "assistita"

Visto che parliamo di un’auto elettrica, cominciamo dai servizi dedicati alla mobilità a zero emissioni. Audi Value Noleggio dà accesso all’e-tron Charging Service, che consente di ricaricare da una rete di oltre 250.000 colonnine in Europa, delle quali oltre 19.000 - ad oggi – solo in Italia, compresa la ricarica veloce Ionity per arrivare fino a 125 kW in corrente continua.

Con un solo abbonamento, quindi, che è come fosse una sorta di passepartout, si può ricaricare da tanti fornitori diversi. Tutti i punti di ricarica si vedono sull’app MyAudi, con la quale si attiva anche la carica. Oppure si può usare la card.

Per il 1° anno questo servizio è gratuito, poi viene circa 17€ al mese. I costi dell’energia sono di 0,41 centesimi di euro a kwh per la corrente alternata, 52 centesimi per la continua e 31 cent per Ionity in qualsiasi regione o Paese ci si trovi. Una tariffa, quest’ultima, scontata del 60% rispetto allo standard.

A proposito di viaggi, un altro servizio integrato alla Q4 e-tron che "dialoga" con l’e-tron Charging Service è l’e-tron trip planner. Il navigatore dell’auto consente di pianificare i viaggi, stimando arrivo e autonomia in base al tipo di percorso (autostrada, salite, ecc), alle condizioni del traffico e anche alle soste per ricaricare, comprese le informazioni sullo stato d’uso delle colonnine (libere, occupate o funzionanti).

Assistente personale sempre a disposizione

Se dovessero esserci dei problemi per la ricarica, oppure dei dubbi relativi al funzionamento della Q4 e-tron, entra in gioco il Personal Assistant. È un servizio contattabile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, raggiungibile dal numero verde 800.100.130. A qualche giorno dal ritiro i possessori di Q4 e-tron saranno contattati per la chiamata di benvenuto per capire l’esperienza nei primi km di utilizzo della vettura e presentare il servizio.

Il Personal Assistant è disponibile anche durante il noleggio a breve termine: un esperto è quindi al fianco dell’utilizzatore di Q4 e-tron sia durante il test drive che successivamente per qualsiasi approfondimento sul prodotto. In altre parole, non si viene mai lasciati soli.

Ricarichi in garage

Ok, per i viaggi lunghi c'è l'e-tron Charging Service, ma per le ricariche di tutti i giorni? Audi Value Noleggio propone l'installazione di una wallbox Enel-X ad uso domestico. Si chiama Juice Box Pro Cellular e, come suggerisce il nome, si può gestire anche da remoto tramite l'app Juice Pass.

Supporta potenze di 7,4 kW, 11 kW o persino 22 kW a seconda del contratto d'utenza e della potenza dell'impianto. Unita alla possibilità, tramite infotainment di bordo, di programmare le ricariche e quale percentuale di batteria raggiungere, la wallbox domestica è un'alleata imprescindibile per chi sceglie oggi un'auto elettrica.

Manutenzione? Ti vengono a ritirare l’auto e hai la "corsia preferenziale"

Un altro servizio che abbiamo testato è il Pick Up & Delivery. Telefonando al proprio concessionario di riferimento si può prenotare l’intervento di manutenzione con annesso ritiro dell’auto a domicilio e contestuale consegna di un’auto sostitutiva, possibilmente elettrica. Stesso discorso vale poi per la riconsegna.

L’opzione "Fast Lane" consente di guadagnare la priorità per tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, così si velocizzano ulteriormente i tempi per gli interventi.

Sempre il concessionario di riferimento si occupa poi dell'hoteling degli pneumatici, cioè tiene in custodia le gomme estive o invernali per poter facilmente fare poi il cambio stagionale.

Gli altri servizi

Non abbiamo potuto testare tutti i servizi compresi nel noleggio Audi Value, ma trovate qui sotto uno specchietto che li riepiloga tutti.