La Mercedes EQA è la più compatta delle auto elettriche della Stella, strettamente imparentata con la GLA e disponibile sia con un singolo motore elettrico che con due unità e trazione integrale 4Matic.

Per la prova consumi reali abbiamo avuto a disposizione la Mercedes EQA 250 a trazione anteriore da 190 CV e con batteria da 66,5 kWh di capacità utilizzabile. Nel tragitto standard di 360 km (Roma-Forlì) bagnato da abbondante pioggia la EQA ha consumato in media 18,60 kWh/100 km (5,38 km/kWh) e speso 16,74 euro per la ricarica domestica (0,25 euro/kWh). Lo stesso viaggio affrontato con una ricarica ultra veloce HPC tipo Ionity o Free to X (0,79 euro/kWh) avrebbe invece richiesto una spesa di 52,90 euro al prezzo pieno.

Efficienza elettrica poco sotto la media

Col suo consumo di 18,60 kWh/100 km la Mercedes EQA 250 si va a posizionare un po' sotto la media nella classifica consumi reali delle auto elettriche, poco sotto la ben più grande e potente Mercedes EQS 450+ (17,5 kWh/100 km - 5,7 km/kWh) e la Opel Corsa-e (17,5 kWh/100 km - 5,7 km/kWh) e la Ford Mustang Mach-E Extended Range (17,0 kWh/100 km - 5,8 km/kWh).

Più della EQA hanno invece consumato la Lexus UX 300e (18,7 kWh/100 km - 5,3 km/kWh), la Jaguar I-Pace EV400 (18,8 kWh/100 km - 5,3 km/kWh) e l'Audi e-tron 55 quattro (19,0 kWh/100 km - 5,2 km/kWh).

Da notare che l'efficienza della EQA è stata in parte ridotta dalla pioggia che ha caratterizzato l'intera prova.

Ben fatta, silenziosa e comoda

La versione provata è la Mercedes EQA 250 Premium con pochi altri optional come la vernice metallizzata e i cerchi AMG da 19" che portano il prezzo di listino a quota 57.705 euro, salvo promozioni Mercedes. Il prezzo della EQA la esclude invece dai prossimi incentivi statali.

La dotazione di serie è buona, ma non completissima e non include funzioni ormai diffuse come mantenimento corsia, cruise control adattivo e apertura/chiusura keyless. L'ottima qualità dei materiali e delle finiture fa però passare in secondo piano queste piccole mancanze, offrendo a guidatore e passeggeri tanta comodità, spazio abitabile, isolamento acustico e ottime doti dinamiche.

I 190 CV sono sufficienti per ogni situazione e permettono di fare rapidi sorpassi, mentre le configurazioni della modalità di guida Dynamic Select consentono di ottenere il livello di prestazioni desiderate, anche per ottimizzare i consumi col programma Eco.

300 km con un pieno, quasi sempre

Nelle più comuni situazioni di guida il consumo di elettricità della Mercedes EQA si mantiene piuttosto costante, anche se non bassissimo, senza sorprese particolari neppure in autostrada.

La batteria da 66,5 kWh effettivi permette di percorrere quasi sempre 300 km con un pieno, toccando i 400 km solamente con una guida molto attenta su strade extraurbane. La ricarica in corrente alternata può raggiungere una potenza di 11 kW e molto comoda e rapida è la ricarica in corrente continua che supera anche i 100 kW di potenza e permette i fare il pieno (10-80%) in poco più di mezz'ora.

I consumi e le autonomie nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 21,5 kWh/100 km (4,6 km/kWh)

305 km di autonomia

305 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 20,8 kWh/100 km (4,8 km/kWh)

319 km di autonomia

319 km di autonomia Autostrada: 24,2 kWh/100 km (4,1 km/kWh)

272 km di autonomia

272 km di autonomia Economy run: 14,0 kWh/100 km (7,1 km/kWh)

472 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Consumo Massa a vuoto Rapporto potenza/tara Mercedes EQA 250 Premium Elettrico 80 kW N.D. 1.965 kg 39,216 kW/T

Dati

Vettura: Mercedes EQA 250 Premium

Listino base: 55.790 euro

Data prova: 21/04/2022

Meteo (partenza/arrivo): Nuvoloso - Pioggia, 22°/ Pioggia, 11°

Prezzo carburante: 0,25 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 840

Km totali all'inizio del test: 9.501

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 75 km/h

Pneumatici: Pirelli Scorpion Winter - 235/50 R19 103H XL M+S (Etichetta UE: C, C, 72 dB)

Consumi

Media "reale": 18,60 kWh/100 km (5,38 km/kWh)

Computer di bordo: 18,60 kWh/100 km

Alla spina: - kWh/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 16,74 euro con la ricarica domestica (52,90 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Spesa mensile: 37,20 euro con la ricarica domestica (117,55 euro al prezzo pieno Ionity/Free to X) <800 km al mese>

Quanto fa con 20 euro: 430 km con la ricarica domestica (136 km al prezzo pieno Ionity/Free to X)

Quanto fa con un pieno: 358 km



