Auto elettrica, questa sconosciuta. Amata e criticata, snobbata e ricercata, idolatrata e martorizzata, una macchina "a batterie" desta l'attenzione dell'automobilista medio, generando interrogativi.

Come ben sa l'uomo del nuovo millennio, a domanda specifica, il signor Google risponde. Ecco, è proprio all'interno di questo "percorso didattico" che ci siamo voluti inserire con un nuovo format: F.A.Q. Frequently Auto Questions.

Frequently Auto Questions

Con un progetto del genere, non si può far altro che partire dalla definizione. Secondo quanto riferito dal dizionario Treccani - trovato su Google tra l'altro - la definizione di F.A.Q. si riassume facilmente: Frequently Asked Questions, domande poste frequentemente.

Sì insomma, quella serie di domande che all'interno di un sito, di un motore di ricerca, persino di un regolamento, viene stilata tenendo conto dei bisogni più frequenti del lettore.

Partendo dal seguente principio, abbiamo declinato l'idea entrando nel merito di ciò che conosciamo meglio, rispondendo a delle "Frequently Auto Questions" in relazione a un particolare modello.

Come funziona - più nello specifico - questo percorso? In maniera tanto semplice quanto empirica: abbiamo analizzato tutte le ricerche Google - principali e correlate - analizzando anche i trends del motore di ricerca di Mountain View, per intercettare i bisogni dell'utente medio e offrire risposte chiare, nette, immediate, senza troppi giri di parole.

Non di meno, abbiamo deciso di offrire però un'ulteriore opportunità: attraverso i nostri canali social, chiunque potrà chiederci informazioni o formulare domande a cui risponderemo all'interno di un video specifico che pubblicheremo nei prossimi giorni.

Abbiamo iniziato sfruttando uno dei canali più semplici, immediati ed efficaci: la nostra pagina Instagram, ma nulla vieta di poter sfruttare, per i prossimi appuntamenti, anche altre vie, come il nostro profilo tik-tok, tanto per fare un esempio.

L'auto protagonista

La protagonista di questo primo episodio è la Renault Megane E-tech, una delle novità più interessanti nel panorama delle auto elettriche; un'auto che, per molti versi, può essere considerata come "fulcro", elemento di svolta nel cammino alla spina della Losanga, sia per quello che rappresenta la Megane fin dal suo esordio a metà degli anni Novanta, sia per il ruolo di oggi.

Si tratta di un progetto completamente nuovo che poggia su tre punti cardine di assoluta rilevanza: uno stile di rottura, una piattaforma completamente nuova da cui partire per la progettazione tecnica, e una versatilità dinamica che permetta un suo utilizzo a 360°.

Sarà così? Non resta che scoprirlo. Rimanete collegati e, nel frattempo, scriveteci le vostre domande più frequenti.