È vero che le piccole auto sportive sono così assetate di benzina da diventare ingestibili nella spesa per il carburante? Per sfatare questo mito e dimostrare che con un utilizzo accorto anche una compatta "pepata" può dimostrarsi efficiente, abbiamo impegnato la Hyundai i20 N nella nostra prova consumi reali.

La coreana col 1,6 turbo da 204 CV, trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce ha ottenuto nel tragitto standard di 360 km da Roma a Forlì un ottimo consumo medio di 4,50 l/100 km (22,22 km/l), con una spesa di 28,66 euro per la benzina del viaggio.

Bene in classifica consumi

Con questo risultato la Hyundai i20 N si va a piazzare nella parte più nobile della nostra classifica consumi reali, categoria auto a benzina, battendo in efficienza anche auto molto meno potenti e divertenti della 5 porte progettata per il puro piacere di guida.

La i20 N della nostra prova ha infatti fatto meglio di Peugeot 208 GT Line PureTech 130 Aut.

e Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid 155 CV (entrambe a quota 4,55 l/100 km - 21,9 km/l), ma anche di Mercedes A 200 Automatic e Renault Captur Intens TCe 130 EDC (4,70 l/100 km - 21,2 km/l) e l'accoppiata Fiat Tipo Cross 1.0 100 CV e Opel Mokka 1.2 Benzina 130 CV manuale (4,75 l/100 km - 21,0 km/l).

Per trovare auto a benzina che hanno fatto meglio della Hyundai i20 N bisogna invece scendere molto di potenza e prestazioni, trovando le varie Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV (4,15 l/100 km - 24,1 km/l), Opel Corsa 1.2 75 CV (3,95 l/100 km - 25,3 km/l) e Renault Clio TCe 100 (3,70 l/100 km - 27,0 km/l).

Sportiva moderna di "vecchia scuola"

L'auto provata è quella più potente e accessoriata della gamma i20, la N Performance che di serie ha già differenziale a slittamento limitato, fari full LED, cerchi da 18", cruise control, mantenimento corsia e cruscotto digitale da 10,25". L'aggiunta di vernice pastello Performance Blue, tetto a contrasto e Techno Pack con impianto audio Bose porta il prezzo di listino a quota 32.050 euro.

Lo spazio a bordo della Hyundai i20 N è buono, come sulle altre i20, i sedili sportivi risultano comodi anche nei lunghi viaggi e il bagagliaio si mantiene piuttosto capiente. Quello che cambia è lo stile di guida, il suono potente del motore e l'assetto sportivo che soddisfa anche il palato di chi ama la bella guida.

Lo sterzo preciso e diretto offre un'ottima sensazione di controllo e i limiti di percorrenza in curva sono davvero elevati, tanto che risulta difficile resistere alla tentazione di spremere i 204 CV di questo "millesei". Il bel sound allo scarico e la resa del cambio manuale 6 marce rendono la i20 N una sportiva moderna e di "vecchia scuola", da assaporare con gusto.

Veloce e divertente, ma con consumi bassi

La cosa sorprendente della Hyundai i20 N è la sua capacità di contenere i consumi di benzina in ogni condizione di guida, anche in città e in autostrada. Solo assecondando la sua voglia di correre i consumi salgono, ma bastano poi pochi chilometri percorsi ad andatura costante e tranquilla per rientrare in medie più che accettabili per la categoria.

Il serbatoio da 40 litri di benzina è sufficiente per percorrere tra i 500 e i 600 chilometri con un pieno.

I consumi nelle varie situazioni di guida

Traffico in città (Roma): 7,0 l/100 km (14,2 km/l)

568 km di autonomia

568 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

652 km di autonomia

652 km di autonomia Autostrada: 6,4 l/100 km (15,6 km/l)

624 km di autonomia

624 km di autonomia Economy run: 3,9 l/100 km (25,6 km/l)

1.024 km di autonomia

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 CV Manuale Benzina 150 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.190 kg 158 g/km

Dati

Vettura: Hyundai i20 N Performance 1.6 T-GDI 204 CV Manuale

Listino base: 29.400 euro

Data prova: 18/08/2022

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 32°/Sereno, 22°

Prezzo carburante: 1,769 euro/l (Benzina)

Km del test: 1.068

Km totali all'inizio del test: 14.789

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Pirelli P Zero (PZ4) - 215/40 R18 89Y XL (HN) (Etichetta UE: D, A, 68 dB)

Consumi

Media "reale": 4,50 l/100 km (22,22 km/l)

Computer di bordo: 4,5 l/100 km

Alla pompa: 4,5 l/100 km

Conti in tasca

Spesa "reale": 28,66 euro

Spesa mensile: 63,68 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 251 km

Quanto fa con un pieno: 889 km

