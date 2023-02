Le auto compatte, queste sconosciute! L'affermazione può sembrare un po' forte e in realtà lo è, ma è un dato di fatto che alle classiche berline compatte a cinque porte molti automobilisti preferiscono i SUV e i crossover compatti.

Insomma, le auto di segmento C piacciono ancora, ma si sono trasformate, al punto che anche la nostra prova consumi reali saggia regolarmente l'efficienza delle auto compatte, siano esse hatchback, wagon o SUV.

Qui sotto trovate infatti la classifica delle auto compatte che consumano meno tra quelle testate nel 2022. Per scoprire invece come sono state selezione, leggete qui.

Opel Astra

La compatta che consuma meno tra quelle provate nel 2022 è un vero classico della categoria, la Opel Astra che in versione ibrida plug-in ottiene un consumo medio di appena 3,70 l/100 km (27,03 km/l).

La berlina tedesca a cinque porte con motore 1.6 benzina + elettrico da 180 CV e cambio automatico 8 marce riesce anche a percorrere 61 km con la sola trazione elettrica nel tratto iniziale della prova Roma-Forlì. La batteria ha una capacità di 12,4 kWh.

Mercedes Classe A

Il motore diesel si difende ancora molto bene nei consumi e dimostra la sua efficienza intrinseca con la seconda in classifica, la Mercedes Classe A ottiene un lusinghiero consumo di 3,85 l/100 km (25,97 km/l).

Il merito è del motore 2.0 turbodiesel (non elettrificato) da 116 CV abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione anteriore. Una ricetta ancora valida per ridurre le visite al distributore.

DS 4

Il vantaggio nei consumi delle auto ibride plug-in (con frequenti ricariche della batteria) è confermato dalla terza ospite del podio, la DS 4 che segna 4,20 l/100 km (23,81 km/l).

La berlina/SUV/crossover francese sfrutta a dovere il suo motore millesei+elettrico da 225 CV per contenere i consumi e percorrere fino a 58 km in elettrico (batteria da 12,4 kWh) uscendo dalla Capitale nella prova Roma-Forlì.

Kia Sportage

Massiccia nelle forme e nelle proporzioni, la Kia Sportage resta comunque un'auto compatta e con la motorizzazione ibrida plug-in si concede il lusso di consumare appena 4,25 l/100 km (23,53 km/l).

L'auto provata è quella col motore 1.6 benzina+elettrico da 265 CV, trazione integrale e batteria ricaricabile alla spina da 13,8 kWh. In uscita da Roma percorre fino a 63 km in modalità elettrica.

Fiat Tipo Station Wagon

La prima italiana in classifica è anche la migliore compatta mild hybrid e la migliore familiare nelle prove consumi 2022. La Fiat Tipo Station Wagon porta infatti a casa una media di 4,25 l/100 km (23,53 km/l).

Il motore della Tipo è quello col 1.5 turbo da 130 CV e il mild hybrid evoluto che permette di manovrare in elettrico a bassa velocità e di percorrere alcune centinaia di metri a zero emissioni. Il cambio è l'automatico doppia frizione a 7 rapporti.

Audi A3 Sportback

Un vero classico tra le compatte di lusso è l'Audi A3 Sportback che nella sua variante con motore ibrido plug-in fissa una media di 4,30 l/100 km (23,26 km/l).

Parliamo della 40 TSI dotata del propulsore 1.4 benzina+elettrico da 204 CV con trazione anteriore e cambio automatico doppia frizione 6 marce. La batteria da 9,8 kWh le permette di muoversi in elettrico per 51 km nella parte iniziale del tragitto Roma-Forlì.

Peugeot 308 SW

Al settimo posto in graduatoria troviamo la prima auto a benzina non elettrificata, la Peugeot 308 SW che nella prova consumi reali raggiunge una media di 4,35 l/100 km (22,99 km/l).

Il merito è del motore 1.2 tre cilindri turbo benzina da 130 CV collegato al cambio automatico EAT8 a 8 marce. Questa 308 guadagna anche il titolo di familiare a benzina più efficiente (non elettrificata) nella classifica consumi reali.

Honda Civic

In questa Top 10 c'è spazio anche per una delle auto più vendute di tutti i tempi, la Honda Civic che giunta alla sua undicesima generazione e con motore full hybrid arriva a consumare 4,45 l/100 km (22,47 km/l).

Questo grazie al motore 2.0 full hybrid e:HEV da 184 CV e al cambio automatico eCVT che spingono la cinque porte giapponese dal baricentro basso e l'assetto praticamente sportivo. È tra le migliori full hybrid provate nel 2022.

Toyota Corolla Cross

Al nono posto troviamo un'altra full hybrid, la Toyota Corolla Cross che con le forme da SUV compatto di segmento C mette a segno un buon risultato: 4,65 l/100 km (21,51 km/l).

La giapponese a trazione anteriore è spinta dal motore 2.0 full hybrid da 197 CV, ha il cambio automatico eCVT e riesce a unire buone doti di abitabilità e carico a consumi piuttosto contenuti.

Citroen C5 Aircross

A chiudere la Top 10 dei consumi reali auto compatte 2022 ci pensa un'altra ibrida plug-in, per l'esattezza la Citroen C5 Aircross che mette a segno un consumo medio di 4,85 l/100 km (20,62 km/l).

Per stare sotto la fatidica soglia dei 5 l/100 km il SUV francese sfrutta lo stesso powertrain ibrido ricaricabile alla spina della capolista DS 4, con 225 CV e cambio automatico 8 marce. Evidentemente l'efficienza è diversa, come dimostrano anche i 50 km percorsi in elettrico uscendo da Roma con la batteria da 13,2 kWh.

Come sono state scelte le auto in classifica