Rosso, su fondo bianco? A ben guardare l’inizio del mio video da The I.C.E. sembra ancora Natale, ma così non è anche se un bel regalo è comunque arrivato.

Infatti, un magnifico trio di Lamborghini – una Miura S, una SV e una Countach LP400 – mi hanno dato il benvenuto sui ghiacci di St. Moritz per l’edizione 2023 del Concorso di Eleganza invernale più famoso al mondo, dove le “chiodate” sorprese targate Lamborghini sono state proprio tante!

Al volante, le “Iron Dames”

Si tratta di vetture di collezionisti privati, quindi mi sono dovuto accontentare di godermele da passeggero, una condizione comunque sufficiente per poter elogiare “in quota” il V12 di Bizzarrini, Stanzani e Dallara.

E, aggiungo, credo che all’unanimità i papà del V12 sarebbero tutti contenti di veder una Miura sul ghiaccio guidata da mani esperte, come quelle di Sara Bovy, belga, una delle conferme più brillanti del motorsport e del panorama femminile avute nel 2022, sulla quale la Iron Lynx ha puntato moltissimo per il programma “in rosa” ideato da Deborah Mayer, ovvero Iron Dames, che tra le componenti del team annovera anche Rahel Frey, Michelle Gatting e Doriane Pin.

Il Polo Storico Lamborghini a The I.C.E. 2023

Robe da Millechiodi

Ma il tributo a The Ice per Lamborghini non finisce con le rosse... anzi. Personalmente non mi stancherò mai di celebrare il V12 di Sant’Agata Bolognese, soprattutto in occasioni come queste, e se il video è partito con una Miura S va detto che non è un caso, dato che una correlazione c’è con una delle indiscusse protagoniste qui al concorso di The Ice 2023, ovvero la Miura Millechiodi.

Nata originalmente nel 1969 come Miura S telaio #4302, colore blu notte e interni senape, in seguito a un brutto incidente viene acquistata da coloro che la renderanno Millechiodi (ovvero Gianni Sotgiu e Walter Ronchi), tra l’altro, gli stessi proprietari della originale Miura Jota, poi da loro ceduta.

La Lamborghini Miura Millechiodi a The I.C.E. 2023

In breve tempo però vengono travolti dalla nostalgia così da mettersi alla ricerca di un’altra Miura da fare su misura, meno estrema su strada della Jota, ma ugualmente affascinante. Ed è così che arrivano ad acquistare per circa 500.000 lire la S #4302 di cui sopra, ridotta male a causa dell’incidente, e proprio per questo, ideale per il loro scopo.

Probabilmente, quello fu il salvataggio migliore che potessero fare, almeno questo è il mio pensiero osservandola oggi nel suo colore verde petrolio e con quei richiami in oro che hanno sedotto tutti a The I.C.E. e pure prima, con inclusa Brigitte Bardot, passeggera sulla Millechiodi sulle ginocchia dell’allora proprietario, il compianto Franco Galli, che non a caso aveva fatto guidare la sua Miura all’amico Francois Cevert, all’epoca fidanzato della Bardot, per occuparsi di persona del comfort di Brigitte.

La Lamborghini Miura Millechiodi a The I.C.E. 2023

Certificata dal Polo Storico Lamborghini

Un giretto da passeggero, proprio li dove si è quasi seduta la Bardot, direi che ci sono modi peggiori di arrivare sul lago di The I.C.E., che impone le gomme chiodate, d’accordo, ma la Millechiodi deve il suo nome non certo a questo tipo di pneumatici, bensì ai “mille” rivetti – il numero è simbolico – di cui è ricoperta la sua carrozzeria, e nei punti giusti tra l’altro.

Oggi questa Miura è targata “Padova”, il proprietario è italianissimo e un affezionato di The I.C.E., col il suo V12 che è stato rivisto andando oltre i 370 CV della S inziale, tanto da renderlo praticamente è un altro motore.

Per quanto un'icona del genere, così personalizzata, possa da certi puristi essere criticata, al Lamborghini Polo Storico invece hanno ben pensato di analizzarla, studiarla e infine riconoscerne ufficialmente il suo status certificandola nel 2020 e facendola diventare, se possibile, ancor più famigerata.