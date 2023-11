Nel 2023 sembra un po' strano provare un'auto diesel senza elettrificazione, eppure il mercato offre ancora molte vetture a gasolio non ibride, come ad esempio la Mazda CX-5 che con la motorizzazione Skyactiv D da 2,2 litri e 184 CV che è protagonista della nostra prova consumi reali.

Il SUV giapponese con trazione integrale e cambio automatico a 6 marce chiude la prova standard di 360 km da Roma a Forlì con un consumo medio di 4,75 l/100 km (21,05 km/l) e una spesa di 32,81 euro per il gasolio necessario al viaggio.

Consumi non male per un SUV diesel 4x4 automatico

Nella classifica consumi reali la Mazda CX-5 si posiziona in una fascia intermedia della categoria auto diesel, ma se confrontiamo i suoi 4,75 l/100 km con i risultati ottenuti da altri SUV di dimensioni e potenza simile provati recentemente, scopriamo che la Mazda è superata da poche concorrenti.

Mazda CX-5, la vista anteriore

Un consumo inferiore l'hanno registrato infatti solamente Opel Grandland 1.5 diesel 130cv AT8 (3,75 l/100 km - 26,6 km/l), Dacia Duster 4X4 1.5 Blue dCi 115cv (4,10 l/100 km - 24,3 km/l) e Mercedes GLC 220d 4Matic Mild Hybrid (4,25 l/100 km - 23,5 km/l).

Consumi superiori sono invece quelli registrati da Seat Tarraco 2.0 TDI 4Drive 150 CV DSG (4,90 l/100 km - 20,4 km/l), Audi Q3 40 TDI quattro S tronic (5,10 l/100 km - 19,6 km/l) e Range Rover Evoque D180 AWD Automatica (5,90 l/100 km - 16,9 km/l).

La nostra video prova della Mazda CX-5

Ben fatta, dotata e spaziosa

L'auto della prova è la Mazda CX-5 2,2L Skyactiv D 4WD Takumi, versione top di gamma con 184 CV, trazione integrale e cambio automatico 6 marce che ha già di serie cerchi da 19" Chrome, finiture esterne in colore carrozzeria, portellone elettrico, tetto apribile, rivestimenti in pelle Nappa, sedili elettrici con memorie, impianto audio Bose con 10 altoparlanti, head-up display e cruise contol adattivo.

Mazda CX-5, gli interni

La presenza della vernice Soul Red Crystal da 1.450 euro porta il prezzo di listino a quota 54.570 euro. Per questa cifra si può guidare un SUV dalle ottime dotazioni e finiture ben fatte, spazioso sia nell'abitacolo che nel bagagliaio. L'unico appunto che mi sento di muovere dopo la prova è una certa "ruvidità" del motore 2.2 turbodiesel che finisce per far sentire la sua voce anche nell'abitacolo.

Serbatoio grande, grande autonomia

Impegnata nelle più comuni condizioni di guida, questa Mazda vede i consumi salire un po', pur senza raggiungere livelli preoccupanti e toccando i massimi solo in autostrada.

Il serbatoio da 58 litri di gasolio è sufficiente a garantire sempre una buona autonomia vicina mediamente agli 800 km. Solo uno stile di guida molto attento da economy run permette di superare in teoria i 1.000 km con un pieno.

Mazda CX-5, la vista posteriore

I consumi nelle varie condizioni di guida

Misto urbano-extraurbano: 6,5 l/100 km (15,3 km/l)

887 km di autonomia teorica

887 km di autonomia teorica Autostrada: 7,3 l/100 km (13,6 km/l)

788 km di autonomia teorica

788 km di autonomia teorica Economy run: 4,1 l/100 km (24,3 km/l)

1.409 km di autonomia teorica

Cosa dice la scheda tecnica

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Massa a vuoto Emissioni CO2

(WLTP) Mazda CX-5 2,2L Skyactiv D 4WD Takumi Gasolio 135 kW Euro 6d-ISC-FCM

(Risp Reg UE 2018/1832 AP) 1.726 kg 173 g/km

Dati

Vettura: Mazda CX-5 2,2L Skyactiv D 4WD Takumi

Listino base: 53.120 euro

Data prova: 23/10/2023

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 27°/Sereno, 19°

Prezzo carburante: 1,919 euro/l (Gasolio)

Km del test: 1.035

Km totali all'inizio del test: 14.530

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 76 km/h

Pneumatici: Toyo Proxes R46A - 225/55 R19 99V (Etichetta UE: C, C, 70 dB)

Consumi

Media "reale": 4,75 l/100 km (21,05 km/l)

Computer di bordo: 4,7 l/100 km

Alla pompa: 4,8 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 32,81 euro

Spesa mensile: 72,92 euro (800 km al mese)

Quanto fa con 20 euro: 219 km

Quanto fa con un pieno: 1.221 km

La prova Roma-Forlì ha anche la sua classifica aggiornata dei consumi. Datele un'occhiata e troverete molte sorprese.