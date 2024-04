Non sempre alla fine di un cavo di ricarica troviamo un'auto, qualche volta e sempre più spesso incontriamo anche dei furgoni o per, usare un termine più tecnico, dei veicoli commerciali. Uno spunto per poter raccontare come, in questo periodo, è proprio nel segmento van, più che in quello delle auto che l'elettrificazione ha trovato una dimensione ideale per esprimere il suo potenziale.

Non è un caso, infatti, che Stellantis attraverso la sua unit Pro One dedicata proprio ai veicoli commerciali abbia investito in un pesante restyling di tutta la sua gamma di furgoni potenziando maggiormente la "parte elettrica".

I furgoni sono all'avanguardia

Il presupposto da cui partire è che oggi i furgoni non sono più i veicoli rozzi e spartani di qualche anno. I van piccoli, medi e grandi sono diventati delle vere e proprie postazioni di lavoro, tecnologiche e confortevoli, con una grande attenzione all’ergonomia, alla funzionalità e al benessere a bordo dell’autista.

Fiat Professional E-Ducato 2024

Ed è in questo ambiente che si è diffuso l’utilizzo delle alimentazioni elettriche che oggi possono essere una concreta alternativa al super classico Diesel. Un'alternativa che se utilizzata correttamente dà i sui vantaggi sia a chi utilizza i veicoli sia tutti gli altri utenti della strada e ai cittadini che, soprattutto in città, posso beneficiare di un ambiente complessivamente migliore.

L'E-Ducato come esempio

Provando e conoscendo più a fondo un furgone elettrico come il Fiat Professional E-Ducato (per gli approfondimenti tecnici vi rimando a OmiFurgone.it) ci si rende conto che, se è vero che nel mondo dell’auto la diffusione delle alimentazioni a batteria è ancora un po’ frenata da una serie di piccoli e grandi ostacoli di gestione e da un po’ di scetticismo, nel mondo dei van, l’elettrico è una dimensione che, se ben sfruttata, calza a pennello.

Fiat Professional E-Ducato 2024

Itinerari fissi o comunque prestabiliti, quindi chilometraggi conosciuti e pochissima ansia da autonomia, versatilità di utilizzo per via delle emissioni zero e della rumorosità limitata dunque possibilità di impieghi notturni, sono solo alcuni dei pro dei van elettrici. In molte città italiane, inoltre, i veicoli elettrici anche professionali hanno libero accesso alle zone a traffico limitato o comunque non sono soggetti al pagamento nemmeno dei parcheggi.

"Economici" e rilassanti

Senza dimenticare che, a parità di utilizzo, i veicoli elettrici hanno meno costi e intervalli di manutenzione più lunghi rispetto agli omologhi endotermici e questo per privati e aziende si traduce in risparmi. Insomma ci sono dei chiari vantaggi, non applicabili in tutte le situazioni lavorative, ma che si possono e si devono prendere in considerazione se si vuole fare un passo in avanti verso un trasporto più sostenibile.

Fiat Professional E-Ducato 2024

E poi non dobbiamo sottovalutare il punto di vista di chi sta al volante. Un van elettrico è silenzioso anche in cabina, la guida è più fluida rilassata e, se vogliamo, anche divertente oltre che sicura. La tecnologia elettrica ha permesso di implementare tutta una serie di ADAS che portano, in particolare l'E-Ducato, a un livello 2 di guida autonoma.

Siamo a buon punto, ma non all'arrivo

Ovviamente non è tutto rose e fiori. Esistono ancora degli ostacoli alla diffusione di questo tipo di veicoli. Fatta salva la tecnologia che esiste e che può essere utilizzata, ci si rende conto che i costi non sono ancora sostenibili per tutti.

Fiat Professional E-Ducato 2024

Gli incentivi statali non sono molto efficaci non essendo tarati sul maggior costo, ma su un generico contributo e la rete infrastrutturale di ricarica che nel caso dei furgoni ha un’importanza minore rispetto all'utilizzo provato, è ancora in fase di sviluppo. Qualcosa però si muove se consideriamo che questo E-Ducato che ho provato oggi ha un costo del 25% inferiore alla precedente generazione elettrica ed è comunque un bel segnale.