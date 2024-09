Guardando le immagini di questo articolo, dovrebbe suonare "Time to say goodbye" di Andrea Bocelli e Sarah Brightman. Perché proprio come un pugile leggendario, anche la Suzuki Jimny sta per lasciare il ring. Amato da molti, prima o poi finirà. Ma per dargli l'ultimo saluto, gli viene dato un ultimo tocco di classe con il modello speciale "Horizon" per l'Europa.

Un nome del genere riporta alla mente i ricordi: Talbot Horizon, Forza Horizon. Questo è presumibilmente il modo in cui Suzuki dice che l'attuale Jimny sta andando verso l'orizzonte dopo sei anni per motivi di emissioni. L'edizione speciale, limitata a un totale di 900 veicoli, è ora disponibile presso i concessionari Suzuki tedeschi.

Un piacere costoso

Tuttavia, agli appassionati verrà chiesto di pagare parecchio. Un ampio body kit conferisce alla Suzuki Jimny Horizon, disponibile (in Germania) al prezzo di 32.340 euro, un aspetto particolarmente robusto. Il kit comprende una griglia anteriore con scritta Suzuki, una protezione sul paraurti anteriore, il set di minigonne laterali Adventure, paraspruzzi flessibili sui rivestimenti dei passaruota e una copertura per la ruota di scorta, anch'essa ornata con la scritta Suzuki.

L'ampio pacchetto di accessori è completato da un gancio di traino staccabile. Il modello speciale Horizon è basato sulla Jimny Pro autocarro nella linea di allestimento "Comfort" con cambio manuale a cinque marce ed è disponibile solo nel colore esterno "Medium Gray".

Come si guida l'ultimo Euro-Jimny

Abbiamo avuto l'opportunità di guidare quella che è effettivamente l'ultima Jimny per l'Europa, nell'ambito dell'evento "CDE Classic" dell'"Auto tedesca dell'anno". Non appena ci si avvicina al veicolo, ci si rende conto che non c'è molto che spicca. Tra tutti gli accessori citati, il più evidente è la griglia dal look retrò. Grazie a essa, il Jimny Horizon ricorda in qualche modo i vecchi Toyota Land Cruiser.

L'inutile stile chic non fa comunque per la Jimny, come dimostrano gli interni. Si sta seduti molto in alto e si guarda verso un abitacolo il più chiaro possibile, con un'alta percentuale di plastica dura. Strisce luminose o Alcantara? Il conducente del Jimny non ne ha bisogno. Dovrebbe invece essere in grado di pulire gli interni con acqua e un secchio. Mi giro e dietro di me vedo solo una griglia. Certo: è la variante omologata N1 tra i veicoli commerciali. È solo grazie a questo trucco che il Jimny è riuscito a sopravvivere in Europa fino al 2024.

Il motivo è il nome interno K15B sotto il cofano piatto: un motore a benzina a quattro cilindri da 1,5 litri con una potenza di 75 kW (102 CV). Un motore aspirato, naturalmente, che all'occorrenza può strisciare lentamente sul terreno grazie alla riduzione del cambio. Chiunque debba lavorare nei boschi apprezzerà questo aspetto, così come la larghezza modesta di soli 1,64 metri.

Sull'asfalto, la Jimny è robusta e rustica come sempre, e non solo per il passo corto di soli 2,25 metri e il baricentro alto. La goffa leva del cambio macina le marce e l'accelerazione è solo moderata. La Jimny raggiunge i 100 km/h in 12,8 secondi. Come nel caso di icone dell'off-road come la vecchia Land Rover Defender o la Lada Niva, non è un'auto con cui vorreste percorrere 500 chilometri in autostrada.

Come accennato all'inizio, Suzuki si fa pagare bene per l'ultima Jimny. Per oltre 32.000 euro, ci sono anche alternative come la nuova Dacia Duster 4x4, che ha certamente un'esperienza fuoristradistica. Ma naturalmente non è così cult e coccolosa come il piccolo modello giapponese.