La Kia Niro in versione ibrida full hybrid ora si può avere anche con alimentazione a gas GPL, per unire i vantaggi di una motorizzazione che punta sui bassi consumi (l'ibrido) con il prezzo basso di un carburante come il gas GPL.

Si chiama Kia Niro Tri-Fuel, ma se la cercate nei listini potreste anche trovarla con il nome di Kia Niro HEV GPL. Il motore convertito a gas GPL è un 4 cilindri 1.6 aspirato a iniezione diretta di benzina, abbinato a un modulo ibrido formato da un motore elettrico in grado di muovere l'auto anche quando il motore termico è spento, sia partendo da fermi che con la macchina già in movimento.

Il cambio è un automatico a doppia frizione (che non si trova spesso sulle auto ibride di tipo full hybrid) e la bombola del gas GPL è sotto il pavimento del bagagliaio, mentre la batteria che alimenta il motore elettrico si trova sotto i sedili posteriori.

Vediamo com'è fatta, come va, quanto consuma e quanto costa questa nuova coreana.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Prezzi

Kia Niro HEV ibrida a GPL (2024): Esterni

La nuova Kia Niro ibrida a GPL appartiene al cosiddetto segmento C, una categoria di mercato composta da auto che di solito sono lunghe meno di 4,50 metri. Ed è anche un crossover: fa parte dunque di una tipologia di veicoli rialzati da terra, senza però allontanarsi troppo dall'altezza media di 1,45 metri che accomuna la maggior parte delle berline.

Per la precisione, la Kia Niro HEV GPL è lunga 4,42 metri, alta 1, 55 metri, larga 1,83 metri e ha un passo di 2,72 metri. Il peso a vuoto dichiarato è di 1.481 kg, circa 80 kg in più della Kia Niro ibrida a benzina, che dichiara 1.399 kg a vuoto.

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Un'altra differenza tra le due che si trova all'esterno è ovviamente il bocchettone per il rifornimento del gas GPL, che trova posto accanto a quello per la benzina, sotto il normale sportello che si apre e chiude quando c'è bisogno di fare rifornimento.

Sull'allestimento di partenza le ruote hanno cerchi da 16", con pneumatici 205/60 R16, in alternativa alle ruote da 18" con gomme 225/45 R18 delle versioni più equipaggiate. E oltre che sull'aspetto estetico dell'auto, questo elemento può influire anche sulla scelta di acquisto per i vantaggi che può dare in termini di libertà di circolazione in alcuni centri urbani, per via dei diversi livelli di emissioni omologate (più dettagli in fondo all'articolo).

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Kia Niro HEV ibrida a GPL (2024): Interni

La Kia Niro Tri-Fuel è dunque un'auto alimentata a GPL con un motore ibrido a benzina di tipo full hybrid. La batteria che alimenta il motore elettrico, quindi, è di taglia più grande rispettoa a quelle che vengono montate sulle auto ibride classificate come mild hybrid.

Nel caso della Kia Niro, però, questo non comporta una riduzione dello spazio disponibile a bordo, perché il pacco batteria agli ioni di litio da 1,32 kWh di capacità e 34 kg di peso è installato sotto i sedili posteriori.

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Nemmeno la conversione a GPL ha tolto spazio nel bagagliaio, perché il serbatoio toroidale (la "bombola") di gas da 40 litri di capacità è montata sotto il pavimento, nell'alloggiamento per dedicato al ruotino di scorta o al kit di riparazione, in base al tipo di auto. La capacità del serbatoio della benzina, invece, resta di 42 litri come sulla Niro ibrida "normale", cioè quella non alimentata a gas.

Tra le altre caratteristiche dell'abitacolo della Kia Niro HEV a GPL c'è il commutatore per il funzionamento tra benzina e GPL, che indica con dei LED anche il livello di gas nel serbatoio e che è montato sulla console centrale, non è integrato nella plancia come un tasto "di serie" dell'auto.

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Stesso discorso per la strumentazione: a differenza di altre auto a GPL, il computer di bordo non mostra i dati di consumo del motore quando funziona a gas. Si tratta di affinamenti che Kia sta valutando di sviluppare con il marchio italiano BRC (che fa parte del gruppo canadese Westport), il fornitore dell'impianto a gas della Niro ibrida, come un successivo passo di evoluzione. Il principale obiettivo del progetto infatti è stato quello di tenere bassi i costi iniziali, per fornire al cliente un prezzo più vantaggioso nella conversione a gas di un'auto full hybrid.

La strategia di Kia è di far nascere una gamma di altri modelli ibridi full hybrid a GPL, come la Kia Sportage e le prossime novità in arrivo sul mercato, per poi ottimizzare anche gli aspetti di integrazione dell'impianto a gas con la strumentazione e i comandi di bordo.

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Kia Niro HEV ibrida a GPL (2024): Guida

La Kia Niro HEV ha delle caratteristiche peculiari che la distinguono da altre ibride di tipo full hybrid. A cominciare dalle due modalità di guida disponibili.

In "Eco" la guida è simile a quella di un'auto elettrica perché le palette dietro al volante regolano l'intensità della frenata rigenerativa, e poi l'elettronica privilegia la marcia con il motore a benzina spento. In "Sport" le palette permettono di selezionare le marce del cambio automatico doppia-frizione a 6 rapporti (con retromarica "elettrica"), l'intervento dell'elettrico sostiene il motore a benzina per fornire un'erogazione più corposa e reattiva e ci sono meno situazioni in cui il motore termico sale di giri come fosse scollegato dalle ruote, come succede invece nella posizione "Eco".

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

Nella versione a GPL il motore termico 1.6 aspirato a 4 cilindri eroga 90 CV (93 CV quando è alimentato a benzina) e 134 Nm. Con il contributo del motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 44 CV e 170 Nm - più una seconda unità elettrica da 11 CV e 35 Nm che fa anche da alternatore e motorino di avviamento - il modulo ibrido mette a disposizione potenza e coppia combinate pari a 126 CV e 265 Nm. La batteria agli ioni di litio da 240 V che alimenta il sistema ha una capacità di 1,32 kWh e pesa 34 kg

Le prestazioni sono tranquille (0-100 km/h in 11,3 secondi e 160 km/h di velocità massima), soprattutto in modalità Eco, con la spinta dell'elettrico in basso che comunque rende sempre piacevole la guida in condizioni urbane ed extraurbane tipiche degli spostamenti quotidiani.

Con un livello di comfort elevato per quel che riguarda l'insonorizzazione le sospensioni (McPherson anteriori, di tipo multilink sul retrotreno), che sono tarate sul morbido, con un rollio evidente se si forza troppo il ritmo tra le curve e inserimenti in traiettoria tranquilli.

A livello telaistico, comunque, la Niro adotta una base costruttiva evoluta nella precisione di guida rispetto ai modelli che l'anno preceduta, con un avantreno e uno sterzo migliorati.

Kia Kia Niro HEV GPL ibrida a gas (2024) - Prova su strada

La risposta del cambio non è veloce come quella di altri automatici doppia-frizione, ma è anche vero che rispetto ad altre ibride dotate di trasmissioni senza rapporti, di tipo CVT a variazione continua, un cambio come quello della Niro rende in ogni caso più piacevole la guida.

Il miglioramento della piattaforma telaistica introdotta nel 2021 con la seconda generazione della Niro è percepibile anche nella sensazione sul pedale freno nel passaggio tra la frenata rigenerativa elettrica e quella meccanica, più modulabile e meno spugnosa che in passato.

Kia Niro HEV ibrida a GPL (2024): Prezzi

Per rendere l'idea dei costi di utilizzo della nuova Kia Niro ibrida a GPL, ho considerato un consumo medio realistico di 18 km/litro per la versione ibrida a benzina della Niro HEV. Nella guida urbana si riescono a fare medie anche miglori - oltre i 20 km/litro - e in autostrada si può stare intorno ai 16 km/litro.

Per la Niro ibrida alimentata a GPL si tiene poi conto che il gas fa consumare circa il 20% in più al motore, considerando quindicome percorrenza media realistica un valore di 16 km/litro. In compenso, il GPL può costare anche il 60% in meno rispetto alla benzina: 0,60 euro/litro contro 1,70 euro/litro.

Se si utilizzasse l'auto per 20.000 km all'anno, quindi, con questi consumi e questi costi del carburante si spenderebbero 1.800 euro di benzina per fare rifornimento, oppure 1.000 euro di gas GPL.

Per completezza vi riporto anche le stime dichiarate da Kia, che potete confrontare con le mie: secondo il costruttore coreano, per percorrere 130.000 km con la Niro ibrida a GPL ci vorrebbero 5.000 euro, che significherebbe spendere 770 euro per fare 20.000 km.

Un valore in linea con le mie stime, che permette di valutare in maniera più consapevole anche i prezzi della nuova Niro a gas.

Il listino della Kia Niro Tri-Fuel HEV GPL, infatti, parte da 34.450 euro, arrivando a 39.200 euro nell'allestimento più ricco. La differenza con le rispettive versioni alimentate solo a benzina è di circa 2.000 euro, una cifra che può essere recuperata in 2 anni e mezzo o 3 anni sfruttando il risparmio permesso dal GPL.

La situazione può migliorare ulteriormente per chi riesce ad usufruire degli ecoincentivi, che dovrebbero essere disponibili fino al termine del 2024, che sommati alla promozione Kia prevista per il lancio possono portare il prezzo di attacco poco sopra i 26.000 euro.

Anche con una possibilità di finanziamento che prevede 4.000 euro di anticipo e una rata mensile di 199 euro. Sempre con la garanzia ufficiale Kia di 7 anni o 150.000 km.

Versione Equipaggiamenti Motore e cambio Prezzo Kia Niro

1.6 GDi DCT HEV GPL Business ruote da 16" 94 g/km CO2

touchscreen 10,25"

Car Play Apple/Android 126 CV - 265 Nm

Cambio DCT

6 marce 34.450 € Kia Niro

1.6 GDi DCT HEV GPL Style ruote da 18" 94 g/km CO2

park sens ant e post

Smart Cruise Control (SCC) 126 CV - 265 Nm

Cambio DCT

6 marce 37.200 € Kia Niro

1.6 GDi DCT HEV GPL Evolution Fari Full LED

Blind-spot Assist (BCA)

Supporto lombare elettrico guidatore 126 CV - 265 Nm

Cambio DCT

6 marce 39.200 €

Altri vantaggi forniti dall'alimentazione a gas sono quelli legati alle regole di circolazione nei centri urbani, che variano in base alla città in cui vivete e che dipendono dalle emissioni omologate. L'abbinamento tra tecnologia ibrida full hybrid e utilizzo del GPL ha permesso ad esempio di stare sotto ai 100 g/km sulla Niro con ruote da 16", nell'allestimento di partenza.

In alcune regioni d'Italia, poi, sia le auto ibride sia le auto a GPL possono avere altre agevolazioni, a cui la Kia Niro HEV GPL può quindi avere diritto, a seconda dei casi. Come ad esempio l'esenzione o la riduzione del pagamento della tassa di circolazione (bollo auto), o la possibilità di non pagare le soste nei parcheggi con "le strisce blu".