Il pick-up extra large con comfort da SUV convince in off-road

Cambia il marchio, ma la filosofia resta la stessa. Dopo l'addio al nome SsangYong, KGM rilancia in Europa uno dei suoi modelli più rappresentativi: il Rexton Sports XL, un pick-up a doppia cabina che prova a unire la praticità di un veicolo da lavoro con il comfort di un moderno SUV.

Le dimensioni importanti, il motore turbodiesel da 202 CV, la trazione integrale inseribile con riduttore e una portata che supera la tonnellata nella versione con balestre raccontano chiaramente quale sia il suo obiettivo.

Ma durante la nostra prova abbiamo scoperto anche un lato meno prevedibile: quello di un pick-up che, soprattutto nella configurazione con sospensioni posteriori multilink, cerca di avvicinarsi alla guida di un SUV senza rinunciare alle doti da mezzo professionale.

Esterni | Interni | Guida | Versioni e prezzi | Pro e contro

KGM Rexton Sports XL, gli esterni

Il cambio di passo rispetto al passato è evidente già dal frontale. Il Rexton Sports XL abbandona il look della precedente generazione per adottare un design più contemporaneo, caratterizzato dalla nuova firma luminosa a LED composta da cinque elementi, dalla grande calandra e da paraurti dalle forme molto scolpite.

Anche di profilo il pick-up trasmette immediatamente solidità. I passaruota pronunciati, il cofano alto e le superfici tese enfatizzano dimensioni che lo collocano nella fascia alta del segmento. Con 5.460 mm di lunghezza, 1.950 mm di larghezza e un passo di 3.210 mm, il KGM si avvicina più ai grandi pick-up americani che ai tradizionali midsize europei.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - Anche di profilo il Rexton trasmette immediatamente solidità Foto di: KGM

Dietro spiccano il nuovo portellone con la scritta KGM, i gruppi ottici ridisegnati e due soluzioni pratiche: i gradini integrati nel paraurti e quello estraibile che facilita l'accesso al cassone.

Dimensioni esterne

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 5,46 m 1,95 m 1,85 m (1,88 con barre) 321 mm

È proprio il vano di carico uno degli aspetti meglio riusciti del progetto. Le dimensioni interne raggiungono 1.610 mm di lunghezza, 1.570 mm di larghezza e 570 mm di altezza, per un volume superiore a 1.260 litri, mentre gli otto ganci di ancoraggio, l'illuminazione dedicata e il portellone servoassistito rendono il cassone davvero pratico nell'utilizzo quotidiano.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - Il vano di carico è uno degli aspetti meglio riusciti del progetto Foto di: KGM

La portata arriva fino a 1.085 kg con le sospensioni a balestre, mentre chi sceglie il retrotreno multilink (che ha comunque l'assale rigido) deve accontentarsi di 865 kg in cambio di un comfort superiore. Una scelta intelligente perché permette di indirizzare il pick-up sia verso un impiego prettamente professionale sia verso chi alterna lavoro e tempo libero.

Dimensioni vano di carico

Lunghezza Larghezza Altezza(sponde) Volume di carico Portata (con balestre) Portata con (multilink) 1,61 m 1,57 m 57 cm 1,26 l (a filo sponda) Fino a 1.085 kg Fino a kg 865

KGM Rexton Sports XL, gli interni

La cabina è probabilmente l'elemento che più d'impatto. La plancia è completamente nuova e ruota attorno ai due display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione digitale e uno al sistema infotainment, entrambi ben leggibili e con una grafica moderna.

Apple CarPlay e Android Auto wireless, prese USB-C, telecamera posteriore HD, sensori di parcheggio e, negli allestimenti superiori, sedili elettrici riscaldabili, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless e telecamere a 360° portano il Rexton Sports XL molto vicino ai SUV di fascia media.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - La cabina è sicuramente d'impatto per un veicolo da lavoro Foto di: KGM

Anche la qualità percepita è superiore a quanto ci si aspetterebbe da un pick-up. Le superfici morbide, gli inserti curati e i rivestimenti in ecopelle contribuiscono a creare un ambiente piacevole, anche se qualche vano portaoggetti in più non avrebbe guastato.

La sensazione è che KGM abbia volutamente privilegiato il comfort rispetto all'impostazione spartana tipica dei pick-up tradizionali. Una scelta che potrebbe convincere chi utilizza il mezzo ogni giorno anche come auto di famiglia.

KGM Rexton Sports XL, la guida

Sotto il cofano trova posto un unico motore, il quattro cilindri 2.2 turbodiesel da 202 CV, capace di sviluppare 402 Nm. La trasmissione può essere manuale oppure automatica, entrambe a sei rapporti, mentre la trazione è sempre integrale inseribile con riduttore e differenziale posteriore autobloccante.

La mia prova si è svolta al volante della versione con sospensioni posteriori multilink (in realtà multibraccio ad assale rigido) e il comportamento dinamico è stato una delle sorprese del test.

Nonostante i quasi cinque metri e mezzo di lunghezza, il pick-up affronta anche strade ricche di curve con una naturalezza superiore alle aspettative. Lo sterzo è preciso il giusto, non eccessivamente leggero in autostrada e ben calibrato anche nei tornanti, mentre il retrotreno assorbe efficacemente le asperità senza i classici sobbalzi delle balestre.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - Nono stante le dimensioni generose il Rexton Sports XL si guida con naturalezza Foto di: KGM

Il motore convince più per regolarità che per carattere. L'erogazione è progressiva, la coppia arriva presto e il cambio automatico privilegia fluidità e comfort. Anche il livello di rumorosità del quattro cilindri resta contenuto.

Qualche appunto riguarda, invece, gli ADAS, molto completi ma piuttosto invadenti. Gli avvisi sono frequenti e, una volta disattivati, devono essere nuovamente impostati a ogni riavvio del veicolo. Inoltre alle velocità autostradali si avvertono alcuni fruscii aerodinamici provenienti dal cassone e dagli accessori eventualmente installati.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - nonnè un pick-up da off-road estremi ma perfettamente in linea con i suoi utilizzi Foto di: KGM

Il percorso off-road affrontato durante la prova non era particolarmente estremo, ma rappresentava bene gli scenari nei quali un pick-up viene normalmente utilizzato. Con 248 mm di altezza libera da terra, trazione integrale inseribile con ridotte e differenziale autobloccante, il KGM Rexton Sports XL affronta senza difficoltà sterrati, fondi viscidi e passaggi sconnessi.

Anche in questo contesto le sospensioni multilink si sono dimostrate convincenti. Pur sacrificando circa 200 kg di portata rispetto alle balestre, offrono una migliore capacità di assorbimento e rendono il pick-up più facile da controllare sui terreni irregolari.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada Foto di: KGM

Non è un mezzo pensato per il fuoristrada estremo, ma per affrontare con sicurezza il lavoro quotidiano in cantiere, nei boschi o in ambito agricolo. In questo utilizzo il compromesso tra comfort e capacità convince pienamente. A completare il quadro c'è una capacità di traino fino a 3.500 kg, valore che ne amplia ulteriormente la versatilità per chi deve trasportare rimorchi, macchine operatrici o caravan.

KGM Rexton Sports XL, prezzi e allestimenti

La gamma italiana del KGM Rexton Sports XL è composta da quattro versioni. Si parte dalla Must, proposta a 29.745,90 euro IVA esclusa, che abbina il cambio manuale alle sospensioni posteriori a balestre ed è pensata soprattutto per chi privilegia la massima capacità di carico.

Un gradino sopra si colloca la Style, disponibile sia con cambio manuale sia automatico. In questa configurazione arrivano le sospensioni multilink, i cerchi da 18'', i sedili in ecopelle riscaldabili, le regolazioni elettriche per i sedili anteriori, il volante riscaldabile e una dotazione decisamente più ricca, con prezzi rispettivamente di 32.336 euro e 34.057 euro IVA esclusa.

KGM Rexton Sports XL, la prova su strada - Il rapporto qualità prezzo è fra le caratteristiche vincenti del Rexton Foto di: KGM

Al vertice della gamma c'è infine la K-Line, disponibile esclusivamente con cambio automatico e proposta a 38.057 euro IVA esclusa. Oltre ai cerchi da 20 pollici aggiunge fari Full LED, telecamere a 360°, climatizzatore automatico bi-zona, ricarica wireless, sedili ventilati e l'Adaptive Cruise Control.

Nel complesso il listino appare competitivo rispetto a quello dei principali concorrenti: già la versione d'ingresso offre una dotazione completa, mentre la Style con sospensioni multilink rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra capacità di lavoro, comfort e prezzo.

Pro e contro

Pro Comfort di marcia superiore alla media

Comfort di marcia superiore alla media Ottimo rapporto qualità-prezzo

Ottimo rapporto qualità-prezzo Versatilità d'impiego Contro ADAS troppo invadenti

ADAS troppo invadenti Cambio automatico a sei rapporti

Cambio automatico a sei rapporti Ingombri importanti

Fotogallery: KGM Rexton Sports XL, la prova su strada