Presentato quasi due mesi fa ma attualmente ancora in via di sviluppo, iOS 15 riserva diverse novità anche al settore auto, nello specifico la funzione "chiavi UWB" e alcune nuove opzioni dell’app Mappe (qui per l’articolo dedicato).

Non è esclusa dagli ammodernamenti di rito nemmeno Apple CarPlay che si prepara ad accogliere le funzionalità di lettura dei messaggi e una "nuova" modalità non disturbare, la cosiddetta Driving Focus. In attesa del lancio della versione stabile di iOS 15, in programma per il prossimo autunno, sondiamone le peculiarità.

La funzione “Annuncia messaggi” su CarPlay

Si tratta di una funzione usufruibile già da tempo sull’app Messaggi, di recente disponibile anche tramite AirPods, che permette di farsi leggere i nuovi messaggi ad alta voce tramite l’assistente vocale non appena ricevuti.

Su CarPlay è di fatto una novità visto che l’utente, finora, per poterseli far leggere da Siri, doveva necessariamente toccare l’apposita notifica sullo schermo dell’auto, ogni volta e con le ovvie distrazioni che ne conseguono.

Tale funzione, nota come “Annuncia messaggi”, anche su Apple CarPlay è ovviamente disattivabile e programmabile per singole conversazioni nelle occasioni in cui può risultare d’impaccio, ad esempio quando si viaggia in auto con altre persone.

Come funziona Driving Focus

A parte quattro nuovi sfondi, tutti con l’opzione dedicata alle modalità chiara e scura, l’altra novità sostanziale di iOS 15 per Apple CarPlay riguarda la modalità non disturbare, come anticipato.

Si chiama Driving Focus, può essere attivata manualmente o automaticamente quando rilevata dal sistema (in caso di connessione Bluetooth o quando CarPlay è attivo), ed è gestibile direttamente dall’iPhone nella sezione dedicata delle impostazioni.

Quello che c’è di nuovo, in sostanza, è la facoltà di CarPlay di inviare dei messaggi preimpostati a chiunque provi a contattare l’utente mentre sta guidando, utente che può scegliere autonomamente quali app hanno i permessi per inviare delle notifiche mentre tale modalità è attiva.

Questo vale per la modalità non disturbare alla guida, ma la funzione copre diversi aspetti, tutti personalizzabili a seconda delle proprie preferenze con status e modalità dotati di regole e impostazioni di notifica proprie.