Con l'inizio della stagione di grandi spostamenti lungo le autostrade italiane, con milioni di automobilisti in viaggio per raggiungere le località di villeggiatura, torna di attualità il tema della sicurezza stradale e dei controlli da parte delle forze dell'ordine. Lungo la rete autostradale italiana da anni è attivo il sistema SICVe-PM - erede del tutor - a monitorare costantemente la velocità media delle auto.

Uno strumento quindi differente rispetto ai classici autovelox che di anno in anno trova sempre più posto sulle nostre autostrade. Vediamo ora quindi la mappa aggiornata dei tutor in Italia e come funziona il sistema.

Tutor, cos'è e come funziona

Prima di mostrarvi l'elenco dei tutor (sostituito a metà 2018 dal SICVe-PM), che ne ripropone il funzionamento.

Si tratta come detto di un sistema che calcola la velocità media tra due punti, distanti non meno di 20 km. I veicoli vengono registrati da telecamere montate sulle “porte” (gli archi metallici che passano sopra la carreggiata e che già ospitavano il Tutor): una volta in entrata e una volta in uscita. La distanza percorsa divisa per il tempo impiegato a percorrerla fornisce il dato della velocità media, che non deve essere superiore al limite autostradale prescritto per quel tratto (quindi non per forza 130 km/h), scarto incluso.

La mappa dei tutor in Italia

Tutor, la mappa 2024

Veniamo ora alla mappa dei tutor aggiornata al 2024. Il documento più recente pubblicato dalla Polizia di stato risale a dicembre 2023 e parla di 176 le tratte controllate dal Tutor (10 in più rispetto al 2023), per una lunghezza pari a circa 1.670 km di carreggiate autostradali.

Le autostrade coperte dal tutor sono:

Autostrada A1: la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta CASERTA NORD DIR NORD SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD SANTA MARIA CAPUAVETERE DIR NORD CAPUA DIR NORD CAIANELLO DIR NORD SAN VITTORE DIR NORD SAN VITTORE DIR NORD CASSINO DIR NORD CASSINO DIR NORD PONTECORVO DIR NORD PONTECORVO DIR NORD CEPRANO DIR NORD ANAGNI DIR NORD COLLEFERRO DIR NORD COLLEFERRO DIR NORD VALMONTONE DIR NORD VALMONTONE DIR NORD ALL RAC RM-S A1 S DIR NORD -M SAN CESAREO DIR NORD (A1 D19) MONTEPORZIO DIR NORD (A1 D19) ALL RAC RM-S A1 N DIR NORD ALL A24 A1 S DIR NORD -M ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 DIR NORD PONZANO ROMANO DIR NORD PONZANO ROMANO DIR NORD MAGLIANO SABINA DIR NORD MAGLIANO SABINA DIR NORD ORTE DIR NORD FIRENZUOLA DIR NORD (A1 VAR) BADIA DIR NORD (A1 VAR) MODENA SUD DIR NORD MODENA NORD DIR NORD ALL A22 A1 N DIR NORD REGGIO EMILIA DIR NORD REGGIO EMILIA DIR NORD CAMPEGINE DIR NORD CAMPEGINE DIR NORD PARMA DIR NORD ALL. A15 A1 NORD DIR NORD FIDENZA DIR NORD FIDENZA DIR NORD FIORENZUOLA DIR NORD FIORENZUOLA DIR NORD PIACENZA SUD DIR NORD PIACENZA SUD DIR NORD PIACENZA NORD DIR NORD PIACENZA NORD DIR NORD CASALE DIR NORD CASALE DIR NORD LODI DIR NORD LODI DIR NORD MILANO SUD DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta MILANO SUD DIR SUD LODI DIR SUD LODI DIR SUD CASALE DIR SUD CASALE DIR SUD PIACENZA NORD DIR SUD PIACENZA NORD DIR SUD PIACENZA SUD DIR SUD ALL. A21 SUD DIR SUD FIORENZUOLA DIR SUD FIORENZUOLA DIR SUD FIDENZA DIR SUD FIDENZA DIR SUD ALL A15 A1 N DIR SUD ALL A15 A1 S DIR SUD PARMA DIR SUD PARMA DIR SUD CAMPEGINE DIR SUD CAMPEGINE DIR SUD REGGIO EMILIA DIR SUD MODENA NORD DIR SUD MODENA SUD DIR SUD MODENA SUD DIR SUD ALL. A14 A1 N DIR SUD SANTA LUCIA NORD DIR SUD SANTA LUCIA SUD DIR SUD BADIA DIR SUD (A1 VAR) FIRENZUOLA DIR SUD (A1 VAR) ORTE DIR SUD PONZANO ROMANO DIR SUD PONZANO ROMANO DIR SUD ALL. RAC RM-N A1 DIR SUD ALL A24 A1 S DIR SUD ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD ALL RAC RM-S A1 N DIR SUD COLLEFFERRO DIR SUD MONTEPORZIO DIR SUD (A1 D19) SAN CESAREO DIR SUD (A1 D19) COLLEFFERRO DIR SUD ANAGNI DIR SUD ANAGNI DIR SUD FERENTINO DIR SUD FROSINONE DIR SUD CEPRANO DIR SUD PONTECORVO DIR SUD CASSINO DIR SUD CASSINO DIR SUD SAN VITTORE DIR SUD SAN VITTORE DIR SUD CAIANELLO DIR SUD CAPUA DIR SUD S.M. CAPUAVETERE DIR SUD SM CAPUAVETERE DIR SUD CASERTA NORD DIR SUD

Autostrada A4, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta VILLESE DIR OVEST PALMANOVA DIR OVEST SAN GIORGIO DI NOGARO DIR OVEST LATISANA DIR OVEST SAN STINO DIR OVEST SAN DONA' DIR OVEST OSPITALETTO DIR OVEST ROVATO DIR OVEST ROVATO DIR OVEST PALAZZOLO DIR OVEST PALAZZOLO DIR OVEST PONTE OGLIO DIR OVEST PONTE OGLIO DIR OVEST GRUMELLO DIR OVEST GRUMELLO DIR OVEST SERIATE DIR OVEST SERIATE DIR OVEST BERGAMO DIR OVEST DALMINE DIR OVEST CAPRIATE DIR OVEST CAPRIATE DIR OVEST CAVENAGO DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta TREZZO DIR EST DALMINE DIR EST DALMINE DIR EST BERGAMO DIR EST BERGAMO DIR EST SERIATE DIR EST SERIATE DIR EST GRUMELLO DIR EST GRUMELLO DIR EST PONTE OGLIO DIR EST PONTE OGLIO DIR EST PALAZZOLO DIR EST PALAZZOLO DIR EST ROVATO DIR EST ROVATO DIR EST OSPITALETTO DIR EST CESSALTO DIR EST SAN STINO DIR EST SAN STINO DIR EST PORTOGRUARO DIR EST LATISANA DIR EST SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST SAN GIORGIO DI NOGARO DIR EST NODO A4/A23 DIR EST VILLESSE DIR EST REDIPUGLIA DIR EST

Autostrada A5, la mappa dei tutor

Direzione Francia

Inizio tratta Fine tratta TRAFORO MONTEBIANCO SUD TRAFORO MONTEBIANCO NORD Direzione Italia Inizio tratta Fine tratta TRAFORO MONTEBIANCO NORD TRAFORO MONTEBIANCO SUD

Autostrada A6, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta PIONE DIR NORD CEVA NORD DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta ALTARE DIR SUD ZINOLA SUD DIR SUD

Autostrada A7, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta BUSALLA DIR NORD RONCO SCRIVIA DIR NORD RONCO SCRIVIA DIR NORD ISOLA DEL CANTONE DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta BUSALLA DIR SUD BOLZANETO DIR SUD

Autostrada A8, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta CASTELLANZA DIR NORD BUSTO ARSIZIO DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta BUSTO ARSIZIO DIR SUD CASTELLANZA DIR SUD CASTELLANZA DIR SUD ORIGGIO OVEST DIR SUD

Autostrada A10, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta CELLE LIGURE DIR OVEST ALBISOLA DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta ALBISOLA DIR EST CELLE LIGURE DIR EST

Autostrada A13, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta ARCOVEGGIO DIR NORD BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD BOLOGNA INTERPORTO DIR NORD ALTEDO DIR NORD ALTEDO DIR NORD FERRARA SUD DIR NORD FERRARA SUD DIR NORD FERRARA NORD DIR NORD FERRARA NORD DIR NORD OCCHIOBELLO DIR NORD OCCHIOBELLO DIR NORD ROVIGO SUD DIR NORD ROVIGO SUD DIR NORD ROVIGO DIR NORD ROVIGO DIR NORD BOARA DI NORD BOARA DIR NORD MONSELICE DIR NORD MONSELICE DIR NORD TERME EUGANEE DIR NORD TERME EUGANEE DIR NORD PADOVA SUD DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta PADOVA ZONA IND DIR SUD PADOVA SUD DIR SUD TERME EUGANEE DIR SUD MONSELICE DIR SUD ROVIGO DIR SUD ROVIGO SUD DIR SUD ROVIGO SUD DIR SUD OCCHIOBELLO DIR SUD FERRARA NORD DIR SUD FERRARA SUD DIR SUD FERRARA SUD DIR SUD ALTEDO DIR SUD ALTEDO DIR SUD BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD BOLOGNA INTERPORTO DIR SUD ARCOVEGGIO DIR SUD

Autostrada A14, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta BARI SUD DIR NORD BARI NORD DIR NORD BARI NORD DIR NORD BITONTO DIR NORD BITONTO DIR NORD MOLFETTA DIR SUD ANDRIA BARLETTA DIR NORD CANOSA DIR NORD CANOSA DIR NORD ALL A16 A14 S DIR NORD ALL A16 A14 N DIR NORD CERIGNOLA EST DIR NORD CERIGNOLA EST DIR NORD FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR NORD FOGGIA DIR NORD -M FOGGIA DIR NORD -M SAN SEVERO DIR NORD SAN SEVERO DIR NORD POGGIO IMPERIALE DIR NORD ORTONA DIR NORD PESCARA DIR NORD PESCARA OVEST DIR NORD ALL A14 A25 S DIR NORD -M GIULIANOVA DIR NORD VAL VIBRATA DIR NORD VALLE DEL RUBICONE DIR NORD CESENA DIR NORD FORLÌ DIR NORD FAENZA DIR NORD FAENZA DIR NORD ALL. RAVENNA SUD ALL. RAVENNA NORD DIR NORD IMOLA DIR NORD IMOLA DIR NORD CASTEL SAN PIETRO DIR NORD CASTEL SAN PIETRO DIR NORD SAN LAZZARO DIR NORD ALL. RAMO CASALECCHIO DIR NORD BORGO PANIGALE DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta BOLOGNA FIERA DIR SUD ALL SAN LAZZARODIR SUD CASTEL SAN PIETRO DIR SUD IMOLA DIR SUD FAENZA DIR SUD FORLI DIR SUD CESENA DIR SUD VALLE DEL RUBICONE DIR SUD VALLE DEL RUBICONE DIR SUD RIMINI NORD DIR SUD PESCARA DIR SUD ORTONA DIR SUD VALDISANGRO DIR SUD VASTO NORD DIR SUD POGGIO IMPERIALE SAN SEVERO DIR SUD SAN SEVERO DIR SUD

FOGGIA DIR SUD FOGGIA DIR SUD

FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD FOGGIA ZONA INDUSTRIALE DIR SUD CERIGNOLA EST DIR SUD CERIGNOLA EST DIR SUD ALL. A16 A14 N DIR SUD ALL. A16 A14 S DIR SUD CANOSA DIR SUD CANOSA DIR SUD ANDRIA BARLETTA DIR SUD ANDRIA BARLETTA DIR SUD TRANI DIR SUD TRANI DIR SUD MOLFETTA DIR SUD MOLFETTA DIR SUD BITONTO DIR SUD BITONTO DIR SUD BARI NORD DIR SUD

Autostrada A16, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta MONTEFORTE DIR OVEST BAIANO DIR OVEST

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta MONTEFORTE DIR EST AVELLINO OVEST DIR EST

Autostrada A23, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta UDINE NORD DIR NORD GEMONA DIR NORD GEMONA DIR NORD CARNIA DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta GEMONA DIR SUD UDINE NORD DIR SUD UDINE SUD DIR SUD NODO A23-A4 DIR SUD

Autostrada A26, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta MASONE DIR NORD BROGLIO DIR NORD OVADA DIR NORD PREDOSA DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta PREDOSA DIR SUD OVADA DIR SUD MASONE DIR SUD MASSIMORISSO DIR SUD

Autostrada A28, la mappa dei tutor

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta AZZANO DECIMO DIR SUD VILLOTTA DIR SUD

Autostrada A30, la mappa dei tutor

Direzione nord

Inizio tratta Fine tratta SALERNO SAN SEVERINO DIR NORD NOCERA PAGANI DIR NORD NOCERA PAGANI DIR NORD SARNO DIR NORD SARNO DIR NORD PALMA CAMPANIA DIR NORD PALMA CAMPANIA DIR NORD ALL A30 A16 DIR NORD NOLA DIR NORD ALL A30 A1 DIR NORD

Direzione sud

Inizio tratta Fine tratta ALLACCIAMENTO A1 PER A30 NOLA DIR SUD ALL A30 A16 DIR SUD PALMA CAMPANIA DIR SUD PALMA CAMPANIA DIR SUD SARNO DIR SUD SARNO DIR SUD NOCERA PAGANI DIR SUD NOCERA PAGANI DIR SUD CASTEL SAN GIORGIO DIR SUD

Autostrada A56, la mappa dei tutor

Direzione ovest

Inizio tratta Fine tratta ALLACCIAMENTO A1 PER A30 NOLA DIR SUD ALL A30 A16 DIR SUD PALMA CAMPANIA DIR SUD PALMA CAMPANIA DIR SUD SARNO DIR SUD SARNO DIR SUD NOCERA PAGANI DIR SUD NOCERA PAGANI DIR SUD CASTEL SAN GIORGIO DIR SUD

Direzione est

Inizio tratta Fine tratta ARCO FELICE DIR EST ASTRONI DIR EST SOLFATARE DIR EST

AGNANO DIR EST AGNANO DIR EST

FUORIGROTTA DIR EST ARENELLA DIR EST CAPODIMONTE DIR EST

Cosa fare per rispettare la media

Premettiamo che lungo le tratte in cui sono attivi sistemi SICVe-PM è impossibile trovare stazioni di servizio e aree di sosta che permettono di rientrare all’interno della velocità consentita. Detto questo, supponendo di affrontare un tratto con il limite di velocità a 130 km/h, la velocità media consentita considerando il margine di tolleranza è di 136,5 km/h.

Nel caso in cui passassimo attraverso la porta di ingresso della tratta ad una velocità di 160 km/h, per non incorrere in nessuna sanzione, dovremmo moderare la nostra velocità affinché la media lungo la tratta con sistema attivo sia inferiore a 136,5 km/h.

Considerando un tratto lungo 10 km se si percorrono i primi 3 km a 160 km/h, allora i restanti 7 km andranno percorsi ad una velocità massima di 126 km/h: ((3*160)+(7*126))/10 = 136,2 km/h

Tutor, multe e sanzioni

Per chi supera i limiti di velocità media l'importo della multa varia a seconda dell'entità dello sforamento:

Limite di velocità superato Sanzione pecuniaria Decurtazione punti patente < 10 km/h tra 42 e 173 euro No > 10 km/h < 40 km/h tra 173 e 695 euro 3 > 40 km/h < 60 km/h tra 544 e 2.174 euro 6 + Sospensione patente da 1 a 3 mesi > 60 km/h tra 847 e 3.389 euro 10 + sospensione tra 6 mesi e 1 anno

Le infrazioni commesse da neopatentati prevedono una doppia decurtazione dei punti mentre le sanzioni pecuniarie inflitte in orario notturno, ossia dalle 22:00 alle 7:00, vengono maggiorate del 30%.