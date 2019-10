Qualcuno l’ha definita come la Golf di Skoda: la recente Skoda Scala, erede della Rapid Spaceback, è una media europea sempre meglio caratterizzata, e già offerta in promozione fino al 31 ottobre. La Skoda Scala Ambition 1.0 TSI benzina da 95 CV viene offerta con un listino da 15.500 euro; quindi si pagano solo le 35 rate, senza anticipo, da 209,89 euro l’una (TAN fisso 2,99%, TAEG 4,24%), con una rata finale di 9.595,57 euro.

Vantaggi

La Scala è una moderna vettura media europea, appena più compatta di una Golf, dalle buone finiture e dall’ampia dotazione elettronica: cruise control adattativo e frenata automatica di emergenza, collegamento con gli smartphone, rilevatore di corsia e della stanchezza del conducente.

Con anticipo zero, interessi bassi e rate da quasi 210 euro, la spesa per l’acquisto può diventare sicuramente sostenibile, almeno per i primi tre anni. La rata finale è come di consueto rifinanziabile, oppure si può sostituire o restituire l’auto.

Svantaggi

C’è l’esclusione dal prezzo dell’offerta di costi come IPT, che potrebbero essere suggeriti con una regione di esempio, così come la proposta è su vetture con contratti entro il 31 ottobre, quindi presumibilmente con vetture non uguali a quella citata: quasi sempre le vetture hanno accessori in più o allestimenti e motorizzazioni superiori. Pur essendo i tassi di interesse vantaggiosi, ci sono concorrenti che propongono il tasso zero.