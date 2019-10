Presto vedremo una variante shooting brake della Porsche Taycan: si chiamerà Cross Turismo e debutterà nel 2020 come confermato dalla Casa. Poco meno di un mese fa abbiamo visto le prime foto spia del futuro nuovo modello, con i test che continuano su strada come testimoniano gli ultimi recenti avvistamenti.

Non sappiamo come Porsche differenzierà la normale Taycan dalla Cross Turismo oltre che per il design. La variante "familiare" avrà ovviamente la linea del tetto allungata e ricorderà la Panamera Sport Turismo che già conosciamo, quindi con più spazio per gli occupanti posteriori e una maggiore capacità di carico (anche se, sulla Panamera, la differenza tra la berlina e la station wagon non è troppa). Il muletto avvistato presenta anche evidenti terminali di scarico finte ovviamente finti, poco integrati nel paraurti soprattutto in questa colorazione argento su carrozzeria nera.

Fotogallery: Porsche Taycan Cross Turismo, le foto spia

12 Foto

Potenze da 530 a 761 CV

Per quanto riguarda potenze e prestazioni non si sa ancora nulla, con la Cross Turismo che quasi sicuramente rispecchierà il listino della Taycan standard: 4S, Turbo e Turbo S con potenze comprese tra 530 e 761 CV. Tutte dovrebbero avere la trazione integrale di serie, ma non è escluso che Porsche possa introdurre a listino modelli meno potenti con la sola trazione posteriore.

La prossima sarà la Macan ibrida

La Porsche Taycan Cross Turismo dovrebbe debuttare all'inizio del prossimo anno, forse al Salone di Ginevra di marzo, stessa kermesse dove nel 2018 la Casa di Stoccarda ha presentato la concept Mission E Cross Turismo. Ad ogni modo, Porsche non ha rallentato la corsa all'elettrificazione, con la prossima a montare le batterie che dovrebbe essere la Macan di nuova generazione, con la società che punta a commercializzare, entro il 2025, il 50% dei suoi veicoli con un sistema ibrido.