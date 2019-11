Come abbiamo già visto di recente, la rivalità tra la Casa di Maranello e quella di Woking spesso torna ad infiammarsi. Dopo la pista, con tutte le sue categorie, la rivalità è tornata anche su strada grazie alle nuove supercar del costruttore inglese (McLaren Automotive).

L'ultimo scontro vede sul ring due colossi senza precedenti. La McLaren Elva e la Ferrari Monza SP2: due speedster omologate per la strada, ma con il cuore che mira dritto alla pista. Entrambe derivano dalle piattaforme su cui sorgono i modelli di serie e sono una rivisitazione in chiave moderna delle barchette Anni '50 e '60 che hanno contribuito ad alimentare il mito dietro questi marchi.

La tecnica

Nonostante le forme siano simili tra loro, sotto la pelle le due auto non potrebbero essere più diverse. L'inglese può contare su un telaio monoscocca in fibra di carbonio, mentre la Ferrari si avvale di una struttura in alluminio più convenzionale, ma altamente prestante.

A spingere la Elva c'è un V 8 4.0 L bi-turbo (posizionato centralmente) da 815 CV e 800 Nm di coppia, che deve pensare a spostare circa 1.200 kg. La Monza SP2, invece, nasconde sotto il cofano anteriore un V 12 aspirato da 6,5 L con 810 CV e 719 Nm di coppia, ma con sé porta 1.520 kg.

L'unico punto di contatto è rappresentato dal cambio, che per entrambe è un 7 rapporti a doppia frizione.

Quanto corrono

Cosa emerge da tutti questi numeri? Prestazioni esaltanti. 0-100 km/h in 2,9 secondi per la Ferrari, mentre la controparte non dichiara un numero preciso ma si limita a dire che la Elva impiega meno di 3 secondi. Cambiano invece le cose nello 0-200 km/h, dove la SP2 ferma il cronometro sui 7,9 secondi, ovvero 1,2 secondi dopo la McLaren.

La sfida continua fino alla velocità massima, dove Maranello dichiara una cifra superiore ai 300 km/h senza specificare, mentre a Woking dicono che la Elva è capace di arrivare a circa 321 km/h.

Il prezzo

Ovviamente inaccessibile per la maggior parte degli esseri umani, se parliamo di costo ecco che la Ferrari è più "economica" della McLaren. Per portarsi a casa una SP2 ci vogliono circa 1.6 milioni di euro, mentre la Elva vi costerà circa 100.000 euro di più. Della prima ne faranno 499 unità, mentre la seconda si fermerà 100 esemplari prima.

McLaren Elva Ferrari Monza SP2 Motore 4.0 V8 bi-turbo 6.5 V12 aspirato Potenza 815 CV 810 CV Coppia 800 Nm 719 Nm Peso 1.200 kg (non ufficiale) 1.520 kg Velocità 321 km/h (non ufficiale) >300 km/h Accelerazione 0-100 km/h <3 secondi 2,9 secondi Accelerazione 0-200 km/h 6,7 secondi 7,9 secondi Prezzo 1.737.731 euro 1.600.000 euro circa Produzione 499 esemplari 100 esemplari

Risultati notevoli

McLaren è un nome che tutti conoscono e la storia della Casa di Woking è sotto i riflettori da oltre 50 anni. Forse, però, non tutti sanno che il marchio McLaren Automotive è molto più recente.

Appena 8 anni sulle spalle, dalla presentazione dalla MP4/12C e ogni modello da li in poi ha sempre saputo stare al passo (se non oltre) la concorrenza di Porsche, Ferrari e Lamborghini. I punti di forza del brand sono un motore molto malleabile (sviluppato da Ricardo), che spinge tutta la gamma, dalla 540 C fino alla Senna.

Anche il telaio, già evoluto in 3 versioni (Monocage, Monocage 2 e Monocage S) permette di dar vita ad un'ampia gamma di modelli mantenendo inalterato il livello di performance. Dalla Super Series in poi, troviamo anche un complesso sistema di sospensioni elettro-idrauliche che non prevedono l'utilizzo dei classici sistemi a molle e ammortizzatori.

Questo pacchetto tanto modulabile è il segreto del successo di una "new entry" in un mondo popolato da colossi.