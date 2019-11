In generale, le offerte delle case automobilistiche sono valide almeno per un mese intero, ma sono poche quelle che hanno delle offerte dedicate in modo specifico al Black Friday: tra queste, Toyota offre proprio un Black Friday Plus Pack, acquistando una vettura nuova entro il 2 dicembre.

Il pacchetto di accessori costa 1.300 euro anziché 2.980 euro per la Toyota C-HR, e comprende il servizio di recupero LoJack in caso di furto, e i kit di ruote complete invernali, con gomme winter Yokohama BlueEarth, e cerchi in lega dall’esclusivo design, con sensori di pressione originali Toyota. Il Plus Pack per Corolla 2.0 e Corolla Touring Sports 2.0 (1.500 euro anziché 4.080) o RAV4 (1.800 invece di 4.000) include in più anche il navigatore aggiornato Toyota Touch 3 con Go Plus, ma in questo caso l’offerta è valida solo se si sottoscrive un finanziamento Pay per Drive o Lease per Drive.

Vantaggi

Si tratta di uno sconto su accessori e servizi specifici, che vengono a costare sensibilmente di meno rispetto al prezzo totale; per Corolla sono oltre 2.500 euro di vantaggio. Sicuramente conveniente.

Svantaggi

Forse lo svantaggio principale è che, come molte offerte per il Black Friday, è limitata nel tempo, e solo per i concessionari che aderiscono all’iniziativa.