Siamo a circa 48 ore dal debutto mondiale della nuova Mercedes GLA (lo si potrà seguire in diretta streaming), attesa al debutto mercoledì sera, e la Casa della Stella si prepara alla presentazione del proprio SUV compatto con un bozzetto ufficiale che ne mostra le linee. Il design esterno della seconda generazione di GLA non ha così quasi più segreti e sembra essere molto simile a quello della Classe A, ma attenzione a non farvi ingannare dalle dimensioni delle ruote: si tratta di un classico eccesso da bozzetto e la versione vera e propria si accontenterà di proporzioni ben più modeste.

Quello che sappiamo

Quello della nuova Mercedes GLA è stato un lento spogliarello, con dati e specifiche rilasciate col contagocce e sappiamo già che sarà più alta di 10 cm rispetto alla prima generazione, per avere così un aspetto ancora più “fuoristradistico”. Anche se di certo i suoi acquirenti non si lanceranno su impervie strade da offroad duro e puro.

Cambierà anche la lunghezza, limata di 1,5 cm, senza però penalizzare l’abitabilità. Anzi: secondo la Casa ci sarà più spazio in abitacolo, sia per i passeggeri anteriori sia per chi siederà dietro. Non si parla invece ci capacità di carico e del bagagliaio sappiamo solo che potrà espandere il proprio volume grazie allo schienale posteriore ribaltabile secondo lo schema 40:20:40. E se per caso ve lo stavate chiedendo no, a nuova GLA avrà solamente 5 posti e non 7 come la GLB.

La Classe A come ispirazione

Rimanendo in abitacolo, la plancia sarà praticamente identica a quella di Classe A e CLA, con il doppio tablet per il sistema di infotainment MBUX. Stesso discorso per le tecnologie, con vari assistenti alla guida di Livello 2, e motorizzazioni, con unità benzina e diesel e l’inedita versione ibrida plug-in GLA250e.

Più avanti, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, arriveranno anche le versioni più potenti 35 e 45 AMG, compresa la versione S col 4 cilindri di 2 litri portato a 421 CV.