Se siete appassionati di auto e in particolare di sportive che hanno fatto la storia, è difficile non conoscere Davide Cironi, il tester indipendente (e amico di Motor1 Italia) che con il suo Canale YouTube è diventato un riferimento quando si parla di auto ad alte prestazioni alla “vecchia maniera”. Negli anni ne ha provate di tutti i tipi e per il Natale 2019 si è regalato qualcosa di davvero speciale: una giornata a bordo della Ferrari F40.

Inizio scoppiettante

Già l’inizio fa venire la pelle d’oca, col V8 turbo (l’ultimo sovralimentato del Cavallino, tornato poi nel 2014) che borbotta e gli scarichi che scoppiettano e quel posteriore che riconoscereste in mezzo ad altri 1.000. Un’auto diventata subito un mito, non solo perché l’ultima costruita durante la gestione di Enzo Ferrari, ma perché massima espressione di Maranello e della sua filosofia.

Un’auto che rappresenta un sogno per molti, specialmente per Davide che (come ricorda a inizio video) proprio su una Ferrari F40 si innamorò delle auto. E poco importa che si trattasse di un modellino a pedali. Per un bambino di 1 anno dimensioni e materiali non hanno importanza, ciò che davvero conta sono le emozioni.

Sulle strade di casa

Se conoscete Davide Cironi e i suoi video, forse vi stupirete nel vedere le sue reazioni nei 22 minuti circa di racconto. Il pacato ragazzo amante delle auto urla e si dimena nello spartano abitacolo della Ferrari F40, completamente in balia di ciò che la supercar di Maranello sa instillare anche nei cuori più calmi. Anche solo da ferma.

Se poi ci mettete le strade dell’Abruzzo, gli spettacolari panorami di Campo Imperatore (la seconda casa di Davide) beh, allora magari ad un certo punto vi ritroverete anche voi a urlare, sognando di guidare – anche solo con la fantasia – una Ferrari F40.