Si dice che i numeri non mentono, no? E allora cosa dire della situazione in Italia delle auto a GPL, con poche novità in arrivo nel 2020 pur a fronte di un mercato in crescita, che di questi modelli apprezza i bassi costi di gestione: mediamente un litro di GPL in Italia costa 0,62 euro, perciò con 20/25 euro di spesa è possibile percorrere più di 300 chilometri.

Stando ai dati pubblicati dall’Unrae, non a caso, le immatricolazioni di modelli a gas sono aumentate dalle 125.378 unità del 2018 alle 136.841 unità dell’anno scorso, quando erano il 7,1% di quelle vendute complessivamente (contro il 6,5% del 2018). Alla luce di questi numeri si è portati a pensare che i costruttori vogliano capitalizzare questo momento di crescita.

In realtà non è così, perché nel 2020 arriveranno pochi nuovi modelli: quasi tutte sono citycar, a partire dalla nuova Hyundai i10, ma c’è grande attesa per la versione a gas di quella che nel 2019 è stata la terza auto più venduta nel nostro Paese, ovvero la Dacia Duster.

Dacia Duster

Nei primi mesi del 2020 sarà nei concessionari la Duster Eco-G, con l’impianto a gas abbinato al recente motore 3 cilindri turbo 1.0 da 100 CV (prende il posto del meno moderno 4 cilindri aspirato 1.6). Per le bombole ci si aspetta una capacità di 32 litri.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio gpl Serbatoio benzina Autonomia Dacia Duster 1.0 TCe Eco-G circa 14.500 euro 73 kW (100 CV) 32,0 lt nd circa 1.250 km

Hyundai i10

La nuova generazione della citycar avrà una versione a gas del motore 3 cilindri 1.0, che dovrebbe avere una bombola di capacità in linea con quella per il vecchio modello: è da 20 litri, alloggiata sotto il fondo del bagagliaio. Quello per la benzina dovrebbe contenere 27 litri.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio gpl Serbatoio benzina Autonomia Hyundai i10 Gpl circa 14.000 euro 49 kW (67 CV) 20,0 lt 27 litri circa 850 km

Fiat Tipo

Con il restyling, atteso in primavera, potrebbe ritornare sul mercato la versione a gpl: abbinata al motore 1.4 turbo da 120 CV c’è una bombola da 42 litri, che promette un’autonomia di tutto rispetto (oltre 450 km usando solo il gas).

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio gpl Serbatoio benzina Autonomia Fiat Tipo Gpl circa 19.000 euro 88 kW (120 CV) 42 lt 50 litri circa 1.000 km

Kia Picanto

Nel 2020 è in programma l’aggiornamento di questa citycar, che avrà un look più fresco e nuovi aiuti alla guida (qui sopra un'immagine dei test su strada). Sarà riproposta la versione Eco-Gpl, con il motore 1.0 da 65 CV e una bombola di gas liquido da 27 litri.

Marca modello Prezzo base Potenza Serbatoio gpl Serbatoio benzina Autonomia Kia Picanto Eco-Gpl circa 13.500 euro 48 kW (65 CV) 27 lt 35 litri nd

Mitsubishi Space Star

Il gpl è da sempre un “cavallo” di battaglia per Mitsubishi, che dovrebbe riproporlo per la rinnovata citycar Space Star: avrà il motore 3 cilindri 1,0 e una bombola per il gas da 32 litri, stessa capacità della rivale Picanto.