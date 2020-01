Per il solo mese di gennaio 2020, sulla Kia Sportage GPL arriva un’offerta interessante che si aggiunge al risparmio e ai vantaggi dell’alimentazione a GPL. La Sportage 1.6 Gdi, che prevede l’iniezione diretta di gas, nell’allestimento Business Class, può essere acquistata con un listino promozionale di 23.650 euro, che comprende anche aria condizionata e vernice clear white; quindi, dopo un anticipo di 7.935 euro, le rate del finanziamento Scelta Kia sono in totale 35 da 149.95 euro mensili (TAN fisso 0, TAEG 1,30%), con rata finale di 11.925 euro. Altri vantaggi sono compresi nel prezzo, come i 7 anni di garanzia, e una polizza biennale furto e incendio.

Vantaggi

Si tratta di un’offerta vantaggiosa sia per quello che riguarda il tasso zero e il basso importo delle spese complessive, sia i servizi e gli accessori proposti nel listino totale, già scontato di quasi 3.000 euro. A questo, si aggiungono i vantaggi del Gpl.

Svantaggi

C’è qualche importo in più da considerare, come IPT o PFU, ma anche qualche accessorio, considerando che l’offerta è valida su un numero limitato di vetture disponibili in concessionario, fino ad esaurimento scorte.