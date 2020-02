La promozione Skoda Citigo iV elettrica, disponibile fino al 31 gennaio, parla chiaro: “la prima full electric accessibile a tutti”. In cosa consiste? Il listino della Skoda Citigo iV Style da 61 kW è pari a 14.200 euro, grazie al contributo in collaborazione con le concessionarie di 3.500 euro, e all’Ecobonus statale di 6.000 euro, valido in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria delle classi da Euro 1 a Euro 4, che scende a 4.000 euro permutando un veicolo simile ma senza rottamazione.

A questo punto, si anticipano 3.334 euro, e si pagano 35 rate a 74,57 euro (TAN fisso 4,99%, TAEG 6,58%), con rata finale di 10.150, 23 euro.

Vantaggi

Difficilmente una vettura elettrica da città, sorella più economica della Volkswagen up!, può essere acquistata con una dilazione di questo tipo: lo sconto massimo è di 9.500 euro, la rata iniziale inferiore ai 3.500 euro, ma soprattutto la rata mensile per i primi tre anni è di circa 75 euro.

Dopo i tre anni, si potrebbe anche riscattare la vettura, ma probabilmente questo tipo di finanziamento è pensato come una sorta di noleggio, coerente per una tecnologia in evoluzione continua come quella elettrica. Al momento, almeno sulla carta, la Citigo promette oltre 300 km di autonomia in città, e, con l’opportuna dotazione, si ottiene l’80% della ricarica massima in un’ora.

Svantaggi

La Citigo, come tutte le elettriche, non costa poco, e bisogna considerare nel prezzo iniziale, che comprende già sistema di guida assistita e connettività, qualche accessorio in più, e qualche spesa fissa come l’IPT.

Forse il limite maggiore sta proprio nella configurazione solo elettrica, con autonomia ridotta su strade non urbane, e la distribuzione non uniforme delle stazioni di ricarica: queste ultime aumenteranno sicuramente nei prossimi tre anni, ma l’uso tipico di questa vettura è per un uso urbano e giornaliero, e con una ricarica da una presa rapida personale, come si farebbe con un cellulare.