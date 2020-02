7 / 11

Nel 2013, al debutto della nuova 911 GT3, in molti criticarono la scelta di offrire solo il cambio robotizzato PDK. Questa versione, del resto, è fatta per chi vuole il massimo coinvolgimento alla guida (motore aspirato compreso) e l’assenza della frizione non è ben vista in tal senso. Porsche è tornata sui propri passi nel 2017, in occasione del restyling: oltre al PDK è stato reso disponibile il cambio manuale a 6 marce.