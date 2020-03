Niente incremento di potenza o prestazioni per le Alpine A110 che avrebbero dovuto debuttare al Salone di Ginevra 2020. La coupé sportiva francese infatti questa volta si concentra su una maggiore eleganza e possibilità di personalizzazioni interne ed esterne.

Nascono così le Alpine A110 Legende GT e Color Edition, versioni speciali a tiratura limitata che portano al debutto un’inedita possibilità personalizzazioni per esterni ed interni, destinata ad arricchire il proprio catalogo di anno in anno, con nuovi coloro carrozzeria, stile dei cerchi in lega e tanto altro ancora.

La più elegante di sempre

Con queste parole viene definita la Alpine A110 Legende GT, basata sulla ricca Legende con motore da 252 CV, alla quale aggiunge elementi ancora più esclusivi come la possibilità di scegliere tra 3 tinte per la carrozzeria (Argent Mercure, Noir Profond e Bleu Abysse) abbinate a cerchi in lega da 18” con finitura oro. Dedicati alla Legende GT sono anche le luci posteriori a LED bianco traslucido e logo Alpine illuminato sul battitacco.

All’interno spiccano i sedili sportivi Sabelt in pelle color ambra, utilizzata anche per i pannelli porta e il set di bagagli creati appositamente per la A110. La sportività è sottolineata dagli elementi in fibra di carbonio con trama ramata e dal volante con corona tagliata nella parte inferiore. Un modello la Alpine A110 Legende GT prodotto in appena 400 unità e venduto al prezzo di 69.300 euro.

La special annuale

Anche la Alpine A110 Color Edition 2020 sarà prodotta in tiratura limitata, ma non in base al numero bensì allo scadere dell’anno. Con versione infatti il brand francese inaugura una serie di allestimenti speciali che cambieranno di anno in anno. Ad inaugurare il nuovo filone ci pensa una A110 con carrozzeria color Jaune Tournesol, ispirato a una famosa tinta utilizzata a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70.

A contrasto ci sono diversi dettagli neri come i cerchi in lega da 18”, inserti nelle luci LED anteriori, nel logo Alpine e nel tetto in fibra di carbonio (opzionale). Lo stesso abbinamento di tinte si ritrova in abitacolo, con inserti gialli su elementi neri.

Basata sulla A110S la Color Edition 2020 monta il classico 1.8 turbo benzina nella versione da 292 CV, per un’accelerazione 0-100 km/h in 4,4” e velocità massima di 260 km/h.

La A110 su misura

L’ultima novità non riguarda un singolo modello ma tutta la famiglia della A110 e prende il nome di Atelier Alpine, inedito programma di personalizzazioni dedicate alla coupé francese. Inizialmente i clienti potranno scegliere tra 29 tinte carrozzeria, 3 tipi di cerchi in lega e 4 colorazioni per le pinze freno, scelte destinate ad ampliarsi col tempo.