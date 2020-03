Una nuova Mercedes SL sta arrivando. Nel 2019 è girata in rete una bizzarra versione deformata della Classe E, che in realtà era un prototipo per il collaudo delle parti meccaniche, mentre quest'anno sono arrivate alcune foto spia della nuova roadster con una vera e propria carrozzeria di produzione.

C'è ancora molto da sapere sulla futura Mercedes SL, ma alcune informazioni potrebbero fare un po' di luce sull'intera gamma. Attenzione però, le voci vengono da un presunto insider e non possono essere confermate, quindi anche queste informazioni restano per metà delle pure supposizioni.

Una lista di sei versioni

Detto questo, il rapporto elenca sei diversi modelli per la SL, a partire dalla 43 fino alla 73e 4Matic+: presumibilmente la "e" indica che sarà un modello ibrido plug-in e secondo l'insider raggiungerà una potenza combinata di 597 kW, ovvero 811 CV.

Si dice che i motori elettrici siano uniti a un V8 biturbo 4.0: se la potenza fosse effettivamente oltre gli 800 CV, la SL sarebbe più potente di qualsiasi cosa attualmente disponibile nella gamma AMG, anche più della AMG GT. D'altra parte, quest'ultima dovrebbe arrivare in versione GT73 e offrire una configurazione ibrida da oltre 800 CV a sua volta.

Il rapporto non si limita al modello di punta della gamma: tranne la SL43, tutte le altre sono elencate assieme al sistema di trazione integrale 4Matic di Mercedes, con un'opzione ibrida anche per la SL53. Ci sono poi anche una SL55 S, una SL63, e addirittura si dice che possa ottenere anche un abitacolo a quattro posti in configurazione 2+2, anziché una pura biposto.

Il numero "73" arriverà in Mercedes

A questo punto, ci sono due cose che si possono dire con certezza. Il vertice di AMG Tobias Moers ha detto che la nuova SL sarà molto più sportiva del modello attuale, e questo suggerisce che possa essere qualcosa di più di una semplice cabriolet con un grosso motore sotto al cofano.

In più, sappiamo anche che Mercedes ha registrato alcuni modelli col nome "73". Quindi, anche se queste informazioni vanno prese "coi piedi di piombo", ci sono delle prove che potrebbero rendere queste voci un assaggio di ciò che effettivamente verrà.