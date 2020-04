La 911 GT2 RS è apparsa per la prima volta nel 2010, con la generazione 997. Questa variante vantava 80 CV e 15 Nm di coppia in più rispetto al modello GT2 ed era equipaggiata con cambio manuale. Nel 2018 Porsche ha deciso di rivisitare la ricetta, dando vita alla 911 più potente mai prodotta.

Inizialmente la Casa tedesca aveva previsto la produzione di 1.000 esemplari per questo modello, ma l'alto numero di domande ha spinto i vertici a deliberare per la produzione di ulteriori 1.500 unità. Sul sito della casa d'aste RM Sotheby's c'è un esemplare in vendita con appena 50 Km percorsi. Questa potrebbe essere la vostra occasione nel caso siate rimasti tagliati fuori durante il lancio ufficiale.

Definitiva

La 991.2 GT2 RS è la massima espressione della sportiva di Zuffenhausen. 700 CV e 750 Nm di coppia bastano per farle raggiungere i 100 Km/h da fermo in 2,8 secondi, fino alla velocità massima di 340 Km/h.

Fotogallery: Porsche 911 GT2 RS in vendita

15 Foto

Stando a chi l'ha guidata, sembra che questo modello abbia conservato l'animo da widowmaker della precedente generazione, anche se l'auto in generale è più "addomesticabile" grazie a tanta precisione in più e ad elementi come il cambio automatico PDK a 7 marce.

Le specifiche

Questo esemplare è rifinito in bianco con interni in Alcantara e pelle con cuciture a contrasto giallo platino ed è stato commissionato in origine da un collezionista dell'Illinois. A quanto pare l'auto potrebbe essere l'ultima assegnata al mercato statunitense.

Tra le prelibatezze si segnala la presenza del pacchetto Weissach, caratterizzato da un esteso utilizzo della fibra di carbonio e altri materiali leggeri. C'è anche il pratico sistema di sollevamento dell'asse anteriore e le ruote in magnesio si contraddistinguono per la finitura brunita.

Altre particolarità

L'interno include quasi tutti gli optional disponibili. Ad esempio, i profili di uscita della cintura di sicurezza, i rivestimenti delle portiere, il coperchio del vano portaoggetti e le alette parasole sono rifiniti in Alcantara. L'auto è inoltre dotata di cruscotto, fianchi del tunnel, console centrale e rivestimento del piantone dello sterzo in pelle con cuciture a contrasto.

Poi non mancano il pacchetto interno completo di cuciture a contrasto, i triangoli del finestrino in fibra di carbonio, gli specchi oscurabili automaticamente con sensori di pioggia integrati e il pacchetto Sport Chrono con l'impostazione per registrare i tempi durante i track day.