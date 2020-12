Oggigiorno il mercato tende a richiedere un po' a tutti i modelli una maggiore abitabilità e versatilità, tanto che molte berline dei segmenti B e C, in precedenza offerte sia a 3 che a 5 porte, ora son passate interamente alle 5. E anche le sportive virano sempre più verso il comfort, come dimostra la diffusione delle cosiddette "coupè a 4 porte" come Mercedes CLS.

Quando però si vuole andare davvero "oltre", ecco che anche il comfort dei passeggeri si può sacrificare, anzi, si può proprio rinunciare ai passeggeri stessi. In questo slideshow abbiamo deciso di selezionare 10 modelli che per raggiungere un maggior livello di prestazioni hanno detto no ai sedili posteriori, ottenendo una riduzione del peso e spazio per montare un roll bar che dà più rigidezza flessionale e torsionale.

10 sportive che hanno eliminato i posti posteriori