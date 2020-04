Si avvicina sempre più l’apertura dell’edizione 2020 (e digitale) della Motor Valley Fest, in programma solo e unicamente sul web (a causa dell’emergenza Coronavirus) dal 14 al 17 maggio. Un appuntamento che resiste quindi al lockdown ma diventa completamente digitale e proprio da questa situazione prende spunto per parlare e confrontarsi su scenari presenti e futuri che riguardano il mondo dei motori.

Motori che nella Motor Valley muovono l’eccellenza mondiale della sportività come Ferrari, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara e Maserati, i cui numeri uno parleranno durante il convegno di apertura, in programma alle 9.30 di giovedì 14 e al quale si potrà assistere in streaming su questo sito.

Come cambia l’auto

Personaggi di spicco come Louis Carey Camilleri (Amministratore Delegato Ferrari S.p.A.); Claudio Domenicali (Amministratore Delegato Ducati Motor Holding S.p.A.); Stefano Domenicali (Chairman e CEO di Automobili Lamborghini S.p.A.); Horacio Pagani (Fondatore & Chief Designer Pagani Automobili); Andrea Pontremoli (Amministratore Delegato e General Manager Dallara S.p.A.) e Harald Wester (Maserati Executive Chairman).

Al loro fianco ci saranno Markus Heyn, membro del Board of Management di Robert Bosch GmbH e Christian Richter, director Global Automotive Google, accompagnati, guidati da Gianluca Camplone, senior partner di McKinsey, che ha recentemente realizzato un’analisi sui futuri scenari del settore auto sportive e l’intera filiera automotive.

Al termine del primo incontro prenderanno il via, a partire dalle 13.30, 5 differenti tavole rotonde su altrettanti temi di scottante attualità:

“ La filiera dell’auto italiana ” con Stefano Domenicali, CEO Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI e Paolo Scudieri, Presidente Anfia;

” con Stefano Domenicali, CEO Lamborghini; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI e Paolo Scudieri, Presidente Anfia; “ L’elettrico, shared mobility e digitalizzazione dei servizi ” con Livia Cevolini, CEO Energica; Harald Wester, Maserati Executive Chairman e Paolo Meneghini, Presidente A2A Energy Solution; Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy UniCredit;

” con Livia Cevolini, CEO Energica; Harald Wester, Maserati Executive Chairman e Paolo Meneghini, Presidente A2A Energy Solution; Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy UniCredit; “ Digitalizzazione ” con Marco Gay, Presidente Anitec Assinform; Andrea Pontremoli, CEO Dallara; Teodoro Lio, Managing Director – Automotive and Mobility Lead, Europe Accenture;

” con Marco Gay, Presidente Anitec Assinform; Andrea Pontremoli, CEO Dallara; Teodoro Lio, Managing Director – Automotive and Mobility Lead, Europe Accenture; “ Design ” con Horacio Pagani, Fondatore & Chief Designer Pagani Automobili e il designer Walter De Silva;

” con Horacio Pagani, Fondatore & Chief Designer Pagani Automobili e il designer Walter De Silva; “Racing” con Roberto Dalla, Managing Director - Media & Technology Centre - Formula 1; Maurizio Crispino, Professore di Costruzione di Strade, Ferrovie e Aereoporti del Politecnico di Milano; Mattia Binotto, Managing Director Gestione Sportiva e Team Principal Ferrari e Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati Motor Holding Spa.

I talenti in digitale

L’edizione digitale della Motor Valley Fest 2020 conferma anche il format “Innovation&Talents”, in programma il 14 e 15 maggio, con 40 università, 30 start-up e 15 aziende, dove le 2 più meritevoli potranno accedere alla piattaforma di business di UniCredit Start Lab, creata appositamente per supportare giovani imprenditori nel settore dell’innovazione.

Innovazione portata anche dal MASA (Modena Automotive Smart Area), protagonista di una giornata nella quale verranno toccati numerosi argomenti come guida assistita e autonoma, connettività V2X e cyber security, con sessioni dimostrative virtuali.

Infine, il 15 maggio alle ore 10.30 si terrà l’evento “#Meccatronicocercasi. L’innovazione corre su strada nel settore dei veicoli industriali”, dove si parlerà l’evoluzione che sta coinvolgendo i vari aspetti dei veicoli industriali, dalla costruzione all’assistenza.

Tutte le informazioni, con i link per assistere ai diversi eventi, potete collegarvi al sito ufficiale dell'evento motorvalley.com/motorvalleyfest/