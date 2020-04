Con le concessionarie ancora chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus le Case auto non rimangono ferme e propongono offerte interessanti per i loro modelli, alle quali si può aderire semplicemente navigando sui siti ufficiali, per poi finalizzare l’acquisto una volta terminata la quarantena.

È il caso della Kia XCeed, il SUV coupé compatto della Casa coreana in offerta, fino al 30 aprile, con la promozione #iorestoacasa, che permette di beneficiare di uno sconto fino a 5.500 euro, registrandosi al sito ufficiale per ottenere un codice sconto. Ad esempio per una xCeed 1.6 CRDI Evolution da 136 CV e cambio manuale a 6 marce, il cui prezzo di listino è di 31.000 euro, si pagano invece 25.500 euro.

Optando per la soluzione Scelta Kia l’anticipo è di 7.000 euro, mentre la somma restante viene suddivisa in 35 rate mensili da 149,89 euro ciascuna, con TAN 0,00% (tasso fisso) e TAEG 1,00% (tasso fisso), con al termine del finanziamento 16.740 euro di rata finale. Rata che può essere “trasformata” come anticipo per una nuova vettura Kia.

Vantaggi

TAN e TAEG rispettivamente a 0% e 1% sono nettamente favorevoli e rappresentano un indubbio vantaggio all’atto di acquisto. Un vantaggio è anche quello di poter approfittare fin da subito dello sconto semplicemente collegandosi al sito e iscriversi per ottenere il voucher, unico strumento per ottenere tassi di interesse così bassi.

Molto buone anche le dotazioni di serie che fin dall’allestimento base Urban comprendono cerchi in lega da 16”, luci anteriori e posteriori full LED, frenata d’emergenza, climatizzatore automatico bizona, monitor touch da 8” con compatibilità Android Auto ed Apple CarPlay e sensori di parcheggio posteriori.

Svantaggi

Lo sconto massimo di 5.500 euro si ottiene unicamente con “permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi”, un’opzione che ai fini dello sconto “pesa” per 3.000 euro. Senza quindi il vantaggio scende a 2.500 euro. Ci sarebbe poi un ulteriore extra sconto pari a 1.500, ma solo e unicamente per Kia XCeed con motore diesel e fino a esaurimento fondi e scorte.

C’è poi l’incognita chilometraggio annuo massimo, oltre il quale si può essere penalizzati sia con un sovrapprezzo, sia con la diminuzione del Valore Futuro Garantito.