Nelle promozioni di luglio di Volkswagen troviamo molto di quanto ci si aspetta per la ripartenza post-Coronavirus: c’è lo sconto iniziale, il finanziamento agevolato, qualche rata pagata dalla casa, servizi anche a tutela della salute, e alcune promozioni speciali aggiuntive.

Prendiamo ad esempio la piccola di casa, la Volkswagen up! 1.0 60 CV, e vediamo l’esempio proposto dalla Casa.

Con uno sconto iniziale di 2.317 euro, il listino della up! scende da 14.850 a 12.493 euro. Il finanziamento "Progetto Valore Volkswagen" prevede quindi un anticipo di 2.400 euro, senza necessità di permuta, e 35 rate da 149 euro (TAN 5,99%, TAEG 8,07%), con rata finale di 6.412,23 euro rifinanziabili.

Poi ci sono i “bonus”, a cominciare dalla prime tre rate che vengono rimborsate dalla casa una settimana dopo averle pagate.

Nel finanziamento sono compresi i servizi di manutenzione per 36 mesi o 30.000 km, più l’assicurazione a tutela della salute “Salute 7 più”. Infine si può aderire a due promozioni aggiuntive:

Young Program : 600 euro di sconto per gli under 30

: 600 euro di sconto per gli under 30 Grade: fino a 1.500 euro di sconto se si passa ad una Volkswagen di categoria superiore rispetto a quella già posseduta.

Vantaggi

L’offerta sulla up!, adatta anche ai neopatentati, è interessante per la somma di sconti e servizi che per tre anni sono compresi nel finanziamento; oltretutto la vettura di esempio è dotata di optional come telecamera e sensori di parcheggio posteriori, Lane Assist e Cruise Control.

Non tutti possono accedere agli sconti aggiuntivi, ma il fatto di comprendere nei costi anche l’assicurazione sulla salute e la manutenzione è sicuramente positivo.

Svantaggi

Volkswagen precisa nell’esempio che si tratta della up! face lifting 2019: in ogni caso per molte di queste offerte, si tratta di svuotare i piazzali dell’invenduto nel periodo del lockdown.

Le vetture già disponibili, quindi, in alcuni casi possono essere più care rispetto all’esempio, per la presenza di alcuni optional a cominciare dalla vernice metallizzata. In più, alcune case offrono anticipo zero e tassi sulle rate più bassi.

In sintesi

Modello (esempio) Volkswagen up! 1.0 60 CV Promozione Progetto Valore Volkswagen, Young Program, Grade Scadenza 31 luglio 2020 Listino 14.850 euro Listino scontato 12.493 euro Servizi aggiuntivi Servizi di manutenzione per 36 mesi o 30.000 km, assicurazione a tutela della salute “Salute 7 più”, opzioni Young program e Grade eventualmente in aggiunta Anticipo 2.400 euro Rate 35 di 149 euro, le prime tre rimborsate da Volkswagen TAN 5,99% TAEG 8,07% Maxi rata finale (VFG) 6,412,23 Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Vetture in stock