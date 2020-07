Skoda, in Cina tagliato il traguardo delle 3 milioni di auto prodotte

Negli ultimi dieci anni, la Cina è diventata il mercato più importante per Skoda grazie anche alla joint venture tra il Gruppo Volkswagen e la cinese SAIC. In quattro stabilimenti infatti la Casa produce nove modelli - di cui cinque SUV - e di recente ha tagliato il traguardo dei tre milioni di esemplari prodotti dal 2007, un risultato storico.

Michael Oeljeklaus, membro del CDA Skoda, ha dichiarato: “Ricordo benissimo quanto siamo stati orgogliosi quando la primo Skoda costruita in Cina è uscita dalla catena di montaggio. Poter assistere a questo risultato è speciale e desidero congratularmi con il team per il successo: tre milioni di Skoda prodotte in Cina equivalgono a tre milioni di motivi per festeggiare".

Dal 2007 è stata una crescita continua

Skoda è arrivata sul mercato cinese negli anni '30, precisamente nel 1936, aprendo inizialmente cinque concessionarie. Nel 2007 però si è voltato pagina, con la Casa che è tornata come parte integrante del Gruppo VW-SAIC iniziando a produrre la Octavia a livello locale a Shanghai. Da qui la produzione ha subito un'accelerazione, passando dalle 39.000 auto all'anno del 2007 alle 385.000 tra il 2008 e 2010. Dal 2011 al 2013 questo numero è salito a 705.000 mentre tra il 2014 e il 2016 a 873.000. Nel 2017 la produzione è aumentata ancora toccando quota 953.000 auto all'anno.

Un mercato importantissimo

Ma quali modelli vengono prodotti in Cina? Oltre alla già citata Octavia - che è anche la più venduta -, nello stabilimento di Ningbo viene costruita anche la Karoq, a Changsha la Kodiaq e la Kodiaq GT, a Yizheng la Rapid e la Rapid Spaceback mentre a Nanchino la Superb, la Kamiq e la Kamiq GT. Le varianti GT sono esclusive per il mercato cinese e, con una linea discendente da coupé, sono mirate al pubblico più giovane.

Nell'aprile 2019, Skoda ha aperto a Pechino un AUTO DigiLab, un centro di innovazione che collabora con le start-up locali su una miriade di progetti. Al centro dell'attenzione la mobilità del futuro e la digitalizzazione, nonché lo sviluppo e l'implementazione di nuove attività.